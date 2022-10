Die US-Investmentbank Morgan Stanley beabsichtigt offenbar, sich von einem großen Aktienpaket zu trennen. Davor hatten die Experten 350 Prozent Rendite mit diesem deutschen Wert eingefahren. Von Matthias Fischer

Dabei handelt es sich um das im Prime Standard der Deutschen Börse notierte Windkraftunternehmen PNE Wind. „Morgan Stanley hat dem Vorstand der PNE AG mitgeteilt, dass Morgan Stanley bzw. die Photon Management GmbH beabsichtigen, ergebnisoffene Vorgespräche mit potentiellen Interessenten über einen vollständigen Erwerb der von der Photon Management GmbH an der Gesellschaft gehaltenen Beteiligung zu führen“, so die entsprechende Pressemitteilung des Unternehmens mit Sitz in Cuxhaven. Photon ist eine Tochter des Infrastrukturfonds von Morgan Stanley. Allerdings befinden sich die Gespräche wohl erst in einer Anfangsphase: „Eine Entscheidung über den Verkauf der Beteiligung hat Morgan Stanley nach Kenntnis des Vorstands derzeit noch nicht getroffen. Es ist noch nicht abzusehen, ob und ggf. zu welchen Konditionen es einen solchen Verkauf geben wird“ so PNE.



Für die Investmentbank dürfte ein Ausstieg ein voller Erfolg werden. Im Gefolge des Ukrainekriegs ist die Nachfrage nach erneuerbaren Energien wie der Windkraft deutlich gestiegen, was auch der PNE-Aktie einen Schub verliehen hat. Die Investmentbank hatte vor knapp drei Jahren die Aktien zu einem Kurs von 4 Euro erworben, mittlerweile kostet das Papier mehr als 18 Euro. Macht einen Gewinn von über 350 Prozent.