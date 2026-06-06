PNE
Aktuelle Nachrichten zu PNE
dpa-AFX News zu PNE
EQS-News: PNE-Gruppe erhält im ersten Halbjahr 2026 Genehmigungen für Windenergieprojekte von rund 188 MW in Deutschland (deutsch)
EQS-News: PNE-Gruppe gewinnt in Frankreich Ausschreibung für den Windpark "Oinville-Saint-Liphard" (deutsch)
EQS-News: PNE-Gruppe nimmt Windpark "Gnutz Ost" in Betrieb - 18 MW für die nachhaltige Energieversorgung (deutsch)
EQS-News: PNE AG: Platzierung der Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von 36,0 Mio. Euro abgeschlossen, Coupon bei 7,000 % fixiert (deutsch)
EQS-News: PNE AG: Einengung der Couponspanne auf 7,000 % bis 7,500 % für neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (deutsch)
EQS-News: PNE AG: Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe 2026/2031 über die deutsche Börse gestartet (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|345,34
|350,99
|249,20
|219,00
|131,48
|Nettogewinn (Mio)
|22,77
|19,75
|-47,40
|-12,70
|-8,18
|Gewinn/Aktie
|0,30
|0,26
|-0,56
|-0,18
|-0,13
|Dividende/Aktie
|0,04
|0,04
|0,04
|0,04
|0,04
|Rendite (%)
|0,37
|0,37
|0,40
|0,36
|0,29
|KGV
|35,80
|41,84
|-
|-
|-
|KUV
|2,36
|2,35
|3,07
|3,87
|7,97
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die PNE AG (zuvor PNE WIND AG) hat sich auf die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien fokussiert. Das Kerngeschäft bildet die Windkraft, und zwar nach dem Ort der Produktion unterteilt in Onshore (auf dem Land) und Offshore (auf dem Meer). Dabei entwickelt, projektiert, realisiert, finanziert und betreibt PNE Windparkprojekte und ergänzt diese Leistungen durch die kaufmännische und technische Betriebsführung. Das operative Geschäft untergliedert sich in die zwei Segmente "Projektierung von Windkraftanlagen" mit den Unterbereichen On- und Off-Shore und in das Segment "Stromerzeugung". Hier betreibt das Unternehmen als unabhängiger Stromproduzent ausgewählte Windparks in Eigenregie. 2013 übernahm PNE rund 83% der WKN AG. Damit projektieren die PNE und die WKN AG Windparks in mehr als einem Dutzend Ländern, darunter osteuropäische Länder, Großbritannien, die USA und Kanada. Strategisch will sich PNE zu einem Anbieter für saubere Energielösungen weiterentwickeln.
Offizielle Webseite: https://www.pne-ag.com