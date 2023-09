Unternehmensprofil

Die PNE AG (zuvor PNE WIND AG) hat sich auf die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien fokussiert. Das Kerngeschäft bildet die Windkraft, und zwar nach dem Ort der Produktion unterteilt in Onshore (auf dem Land) und Offshore (auf dem Meer). Dabei entwickelt, projektiert, realisiert, finanziert und betreibt PNE Windparkprojekte und ergänzt diese Leistungen durch die kaufmännische und technische Betriebsführung. Das operative Geschäft untergliedert sich in die zwei Segmente "Projektierung von Windkraftanlagen" mit den Unterbereichen On- und Off-Shore und in das Segment "Stromerzeugung". Hier betreibt das Unternehmen als unabhängiger Stromproduzent ausgewählte Windparks in Eigenregie. 2013 übernahm PNE rund 83% der WKN AG. Damit projektieren die PNE und die WKN AG Windparks in 14 Ländern, darunter osteuropäische Länder, Großbritannien, die USA und Kanada. Strategisch will siich PNE zu einem Anbieter für saubere Energielösungen weiterentwickeln.

Offizielle Webseite: https://www.pne-ag.com/