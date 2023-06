Die großen Indizes liegen bisher überwiegend im Plus. Doch könnte die Börse-Euphorie bald vorbei sein? Morgan Stanley mahnt zur Vorsicht

An den Aktienmärkten geht es 2023 nach einem schwierigen Vorjahr endlich wieder bergauf. Der S&P 500 liegt bereits zwölf Prozent im Plus, der Nasdaq 100 34 Prozent und der deutsche Leitindex Dax 14 Prozent. Doch könnte der Optimismus verfrüht sein? Denn wie Bloomberg berichtete, rechnet Morgan Stanley mit einem Gewinnrückgang bei Unternehmen – das könnte die aktuelle Erholung der US-Aktien stark einschränken.

Massives Risiko für Unternehmensgewinne – das bedeutet es für die Aktienmärkte

So rechnen die Experten von Morgan Stanley unter der Leitung von Andrew Sheets damit, dass der Gewinn je Aktie des S&P 500 dieses Jahr um rund 16 Prozent sinken könnte. „Wir glauben, dass das Abwärtsrisiko für die US-Gewinne jetzt besteht“, hieß in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung. „Während ein sich verschlechterndes Liquiditätsumfeld in den nächsten drei Monaten wahrscheinlich Abwärtsdruck auf die Aktienbewertungen ausüben wird, sehen wir auch eine enttäuschende EPS-Enttäuschung, da sich das Umsatzwachstum verlangsamt und die Margen weiter schrumpfen.“ Und wo steht der S&P 500 Ende des Jahres? Laut den Analysten von Morgan Stanley könnte er bei 3.900 Punkten liegen – deutlich unter den derzeitigen von über 4.200 Punkten.

Morgan Stanley rät daher zu defensiven Aktien und Investment-Grade-Anleihen aus entwickelten Märkten. Für Aktien aus Japan, Taiwan und Südkorea sind die Experten optimistisch.

