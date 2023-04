Mike Wilson von Morgan Stanley und die Großbank JP Morgan warnen Anleger vor einem Ende der Rallye. Warum die Aktien aus ihrer Sicht zu weit gelaufen sind und warum eine Rezession nun unausweichlich ist. Plus: So verhalten sich Anleger jetzt.

„Im nächsten Quartal könnten wir eine Rallye der Risikoanlagen erleben", sagt Bob Michele, der Chief Investment Office von JP Morgan Asset Management. "Man könnte eine Wohlfühlphase haben, und dann holt uns die Realität ein“, sagte Michele. So fügt der Experte hinzu, dass die Fed wohl ab September die Zinsen senken dürfte. Doch er sagt auch: "Wir glauben, dass die Rezession bis Ende des Jahres unvermeidlich ist."

Auch Mike Wilson von Morgan Stanley warnt weiter

„Tech ist prozyklischer und bildet zusammen mit dem breiteren Markt in Bärenmärkten einen Tiefpunkt", sagt Mike Wilson. Der Experte sagte zuletzt oft richtig voraus, wie sich der S&P 500 verhalten wird. Nun warnt er davor, dass die Tech-Raylle, die den Nasdaq 100 zurück in den Bullenmarkt brachte, zu weit gelaufen sei. „Wir raten dazu, auf ein dauerhaftes Tief im breiteren Markt zu warten, bevor wir aggressiver in Technologie investieren, da der Sektor typischerweise eine Phase starker Outperformance nach dem Tiefpunkt erlebt – eine Zeit, in der seine Zyklizität nach oben zu seinen Gunsten wirkt“, sagt Mike Wilson weiter.

Doch wie sollten Anleger nun mit diesen Infos umgehen? Und wozu raten die Experten?

So verhalten sich Anleger an der Börse jetzt richtig

Auch Mislav Matejka, ein Stratege bei JP Morgan Chase sieht es wie Mike Wilson: Anleger sollten besser auf defensive Aktien vertrauen und nicht zu sehr auf Tech-Aktien gehen. Mike Wilson von Morgan Stanley etwa rät Anlegern dazu, in Versorger, Konsumgüter und Healthcare-Aktien zu investieren.

Und Bob Michele von JP Morgan Asset Management sagt, eine Rezession ist aus seiner Sicht unausweichlich und Anleger sollten auf Anleihen hoher Qualität setzen, um davon zu profitieren.

BÖRSE ONLINE rät Anlegern dazu, weder mit zu viel Cash an der Seitenlinie zu stehen, noch vollinvestiert zu sein. Anleger sollten auf Qualitätsaktien mit guter Bewertung und einem guten Geschäftsmodell setzen und genügend Cash für Nachkäufe auf der Seite haben.

