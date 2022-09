Seit fast einem Jahr quälen Anleger ständig rote Kurse, hochvolatile Schwankungen und eine Welt, die nur so vor Problemen zu strotzen scheint. Doch Morgan-Stanley-Stratege Andrew Slimmon glaubt trotz aller schlechter Vorzeichen noch an die Jahresendrallye und diese zwei Aktien können davon profitieren. Von Johann Werther

In den letzten Tagen haben vor allem die Inflationszahlen den Markt in die roten Vorzeichen getrieben, doch damit der Probleme nicht genug. In China rüstet man sich für die Invasion Taiwans, die Lieferketten sind immer noch blockiert, zwischen Russland und der Ukraine tobt immer noch der Krieg, der Euro wird zur Schrottwährung…und…und …. In einem solchen Umfeld ist guter Rat freilich teuer und nach manchen Nachrichten haben viele Investoren das Gefühl nicht nur das eigene Depot, sondern auch die Welt wird bald untergehen.

Umso mehr überrascht es dann tatsächlich, dass der Morgan Stanley Stratege Andrew Slimmon doch noch positive Entwicklungen des Aktienmarktes für 2022 sieht. Laut seiner Prognose sollten Anleger am Ende des Jahres den S&P 500 bei 4700 Punkten sehen, was einem Aufwärtspotential von 17 Prozent entsprechen würde. Als Gründe nannte Slimmon vor allem Pieck Inflation, da die Teuerungsrate, wenn auch nur langsam zurückgeht und auch die Rohstoffpreise in den letzten Tagen deutlich gefallen sind.

Sollte es tatsächlich zu einer solchen Jahresendrallye kommen, stellt sich natürlich die Frage, welche Aktien von einer solchen Entwicklung profitieren können. Hier deswegen zwei Papiere auf die Anleger in den nächsten Monaten auf jeden Fall mal ein Auge werfen sollten:

Überraschungs-Aktie About You

Da wäre einmal die besonders in Deutschland bekannte Otto-Tochter About You rund um den CEO Tarek Müller. Das Geschäft des Online-Modehändlers teilt sich in die Sparten Mode und Software, da das Unternehmen nicht nur Kleidung an eigene Kunden vertreibt, sondern auch eine Menge Softwarelösungen anbietet.

Vom IPO Preis um 25 Euro hat sich die Aktie seit Sommer 2021 inzwischen beinahe gefünftelt und hat inzwischen einen Börsenwert der unter dem Jahresumsatz liegt. Tatsächlich konnten die Zahlen des Konzerns allerdings überzeugen, wenn auch die Angst vor nachlassendem Konsum hier ein großes Problem ist.

Sollte es an den Märkten wieder zu einer Erholung kommen, sind Fallen Angels wie der Online Retailer aus Hamburg sicherlich ganz vorn mit dabei und könnten einiges an Verlusten wiedergutmachen. So liegt das aktuelle Kursziel der Analysten mit 13,93 Euro auch mehr als 150 Prozent über dem jetzigen Kurs.

Chance für Cloudflare?

Wer allerdings lieber nicht oder weniger in Europa investieren möchte, kann sich einmal die Aktie von Cloudflare anschauen, da immerhin die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Turnarounds der Wirtschaft in den Vereinigten Staaten wesentlich höher liegt.

Cloudflare ist ein globaler Anbieter von Cloud-Services, der Lösungen und Dienstleistungen aus SaaS-Basis für Unternehmen jeder Größe anbietet. Vor allem die Sicherheitsprodukte sind in Zeiten, da zwei von drei Unternehmen schon einmal von Hacker-Attacken betroffen waren, besonders beliebt. Die Aktie selbst wurde allerdings trotzdem mit dem Rest des Tech-Marktes abgestraft und verlor auf Sicht eines Jahres etwa die Hälfte an Wert.

Doch gerade das Thema Cybersecurity wird in den nächsten Jahren immer mehr an Dynamik gewinnen und so sehen die Analysten, die Aktie auch mehrheitlich als stark unterbewertet an. So liegt das aktuelle Kursziel bei 90 Euro, während das Papier um die Marke von 59 Euro tradet. Sollte sich im Zuge einer Endjahresrallye die Aktie aus der Sippenhaft der Tech-Werte befreien können, sind hier möglicherweise 50 oder mehr Prozent Kurspotential drin.