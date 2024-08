Deutsche Bank, Credit Suisse und Co: Den gestrigen Einbruch an den Aktienmärkten haben weltweit die Top-Investoren genutzt und haben bei der Nvidia-Aktie in Milliardenhöhe zugeschlagen. Darum sollten Sie sich diese Chance nicht entgehen lassen

An den Börsen ist es turbulent wie lange nicht. Direkt zum Wochenstart erstreckte sich ein weltweites Beben an den Börsen. Vor allem Tech-Werte kamen unter die Räder.



Dazu zählt auch der weltbekannte KI-Shootingstar Nvidia. Nachdem die Aktie vergangenes Jahr über 200 Prozent zulegen konnte und dies zeitweise 2024 erneut geschafft hat, liegt sie auf Sicht von einem Monat nun gut 20 Prozent im Minus.

Ist die Begeisterung um die KI-Aktie nun also vorbei oder sollten Anleger dies gerade als einmalige Einstiegschance betrachten? Ein Blick auf die Trades der Profi-Investoren zeigt: Sie schlagen in Milliardenhöhe beim Dip zu und kaufen was das Zeug hält.

Profi-Investoren kaufen was das Zeug hält: Jetzt bei Nvidia zuschlagen?

BÖRSE ONLINE hat sich die jüngsten Bewegungen bei den großen Investoren der Nvidia-Aktie angesehen – und die haben es in sich. So zeigen Einreichungen vom gestrigen 5. August, dass Profi-Investoren in Milliardenhöhe bei der Aktie zugeschlagen haben. So hat allein Franklin Resources über 133 Millionen Aktien von Nvidia gekauft. Bei der Credit Suisse waren es über 53 Millionen Aktien, bei der Deutschen Bank über 91 Millionen. Und das sind nur einige von vielen Investoren, die gestern zugeschlagen haben. Laut einer Einreichung vom 6. August hat auch die BNP Paribas mit über 6,5 Millionen Aktien zugeschlagen.

Einzig Grace Partners of Dupage und Nationwide Fund Advisors scheinen skeptisch, die jeweils über 550.000 und 912.000 Aktien verkauft haben.

Fazit BÖRSE ONLINE findet: Die Bullen haben recht! Sicherlich sind bei dem Crash auch einige Aktien unter die Räder gekommen, die tatsächlich vor allem aufgrund des Hypes um KI gestiegen sind. Doch dazu zählt Nvidia nicht. Bei Nvidia handelt es sich um ein grundsolides Unternehmen mit marktführender Position und erstaunlichen Wachstumsraten. Nvidia stellt mit seinen Chips die Infrastruktur dafür bereit, dass Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) überhaupt erst funktionieren können. Und dass KI sich in den kommenden Jahren immer weiter ausbreiten wird und auch zunehmend monetarisierbarer wird, ist wohl unumstritten. Für das zweite Quartal, das im Juli endete, wird ein Plus beim Umsatz von fast 112 Prozent zum Vorjahr erwartet, der Gewinn je Aktie könnte über 154 Prozent auf 0,64 US-Dollar steigen. 65 Analysten raten zum Kaufen, acht zum Halten und nur einer zum Verkaufen. Ein durchschnittliches Kursziel von 141 US-Dollar bietet jetzt über 40 Prozent Kurschance – und die sollten sich Anleger nicht entgehen lassen. Dass Nvidia nun auch mal einer allgemeinen Korrektur unterliegt, ist kein Grund zur Sorge. Langfristig orientierte Anleger sollten mit der Aktie profitieren und können den günstigen Einstieg nun nutzen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.