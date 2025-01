Die Rheinmetall-Aktie rast von Rekord zu Rekord und kommt dabei einer psychologisch wichtigen Hürde immer näher. Was können Anleger von dem Titel mittelfristig noch erwarten?



Die Aktie von Rheinmetall ist derzeit nicht zu bremsen. Nachdem die Papiere am Donnerstag erstmals mehr als 680 Euro kosteten, schraubte sich der Titel am Freitag noch weiter nach oben. Am Freitag standen zwischenzeitlich genau 693 Euro auf der Anzeigetafel. Damit kommt Rheinmetall der psychologisch wichtigen Grenze von 700 Euro jetzt ganz nahe. Sollte die Aktie diese Hürde nehmen, dürfte der Kurs noch weiter steigen. Aber was sind die Hintergründe des aktuellen Aufschwungs?



Rheinmetall verkauft Flugabwehr-System

Die Auftragsbücher von Rheinmetall sind prall gefüllt. Wie das Unternehmen jetzt zudem vermeldete, konnte das neue Flugabwehr-System Skynex erstmals komplett an einen Nato-Staat verkauft werden. Man habe einen Auftrag von Italien über zunächst 73 Millionen Euro bekommen, teilte Deutschlands größter Rüstungskonzern in Düsseldorf mit.



Es geht um ein System mit einer Sensoreinheit zur Luftraumüberwachung, einer Einsatzzentrale und vier 35-Millimeter-Geschützen, die den Angaben zufolge bis zu 1000 Schuss pro Minute abgeben können. Der Vertrag beinhaltet die Option auf drei weitere Systeme - insgesamt könnte Rheinmetall knapp 280 Millionen Euro bekommen. Die Lieferung des ersten Pilotsystems soll bis Mitte 2026 abgeschlossen sein.

An Rumänien hat Rheinmetall Skynex in einer abgespeckten Version verkauft. In der Ukraine ist das System schon im Einsatz. Hauptgrund für den Aufschwung der Aktie ist aber nicht nur dieser eine Auftrag. Die Aufrüstungstendenzen der Nato-Länder und ihrer Verbündeten haben spätestens seit der Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten wieder mehr Schwung bekommen, viele Rüstungsaktien profitieren auch zu Jahresbeginn kurz vor der offiziellen Amtseinführung davon.



Rheinmetall-Aktie kann weiter steigen, aber…

Rheinmetall bleibt aus den genannten Gründen auch weiterhin ein attraktives Investment für langfristige Anleger. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten von fast 722 Euro verspricht Angaben der Plattform "MarketScreener" zufolge noch etwas Upside. Und in der Spitze könnte das Papier laut Experten noch auf 820 Euro schießen.

Kurzfristig müssen Anleger aber auch damit rechnen, dass Rheinmetall an der Marke von 700 Euro abprallt und Abverkäufe den Kurs drücken. So verlief der Handel zumindest im letzten Jahr nach jeder größeren Rheinmetall-Rallye. Den Dip könnten Anleger dann nutzen. Die Rheinmetall-Aktie finden Sie übrigens auch im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE.

Mit Material von dpa-AFX