Am Wochenende gab es ein gescheitertes Attentat auf Donald Trump, das laut Meinung vieler Experten endgültig den Sieg des Republikaners bei den Präsidentschaftswahlen besiegeln sollte. Laut den Analysten von Goldman Sachs werden diese Aktien darum jetzt eine massive Rallye erleben.

Am Wochenende scheiterte ein Attentat auf Donald Trump, das dem republikanischen Ex-Präsidenten und jetzigen Kandidaten auf den Sitz im weißen Haus in der Folge massiv Sympathie und Spendengelder eingebracht hat. Inzwischen gehen Experten davon aus, dass sich der Vorsprung Trumps vor dem Amtsinhaber Biden infolgedessen noch weiter vergrößern wird und der Milliardär im November seinen Einzug als Präsident klarmacht.

Experten erwarten eine Trump-Rallye

Daher wird die Trump-Rallye laut einem Bericht von Bloomberg in den kommenden Tagen und Wochen wohl verstärkt Thema an der Börse sein. Denn einige Unternehmen dürften massiv von einer erneuten Präsidentschaft des Republikaners profitieren.

In einer im Frühjahr veröffentlichten Studie nannte Goldman Sachs dabei in erster Linie die Finanzunternehmen, deren Regulierungsanforderungen sinken dürften. Darüber hinaus könnten Stahl- und Industriebranche durch die protektionistische Haltung von Trump profitieren. Letzteres gilt ebenfalls für amerikanische Small Caps.

Gewinner sind laut den Investmentbankern und Experten zusätzlich die Energie- und Kohlewerte, da die Republikaner die fossile Energiegewinnung mehr fördern dürften. Außerdem stehen Grenz- und Sicherheitskonzerne im Fokus der Börse, sollte Trump versuchen beispielsweise die Grenze zu Mexiko weiter auszubauen.

Diese Aktien dürften nach dem Trump-Attentat eine Rallye erleben

Neben den genannten Branchen gab es in der Studie von Goldman Sachs noch eine Überschicht über die jeweiligen Titel aus den Sektoren, die interessant sein dürften. Folgende Aktien wurden genannt:

Finanzen

Citigroup Inc., Federal National Mortgage Association, PJT Partners Inc., CBRE Group Inc., Jefferies Financial Group Inc., Raymond James Financial Inc., The Carlyle Group Inc., Jones Lang LaSalle Inc., Stifel Financial Corp., Comerica Inc., JPMorgan Chase & Co., Synovus Financial Corp., Discover Financial Services, Moelis & Co., TPG Inc., Evercore Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., First Horizon Corp., Piper Sandler Co.

Stahlbranche

ATI Inc., Gerdau S.A., Ryerson Holding Corp., Cleveland-Cliffs Inc., ArcelorMittal S.A., Steel Dynamics Inc., Commercial Metals Co., Nucor Corp., Vale S.A., Carpenter Technology Corp., Reliance Inc., Worthington Steel Inc.

Sicherheitsbranche

Axon Enterprise Inc., Gen Digital Inc., SentinelOne Inc., CrowdStrike Holdings Inc., The GEO Group Inc., Zscaler Inc., CoreCivic Inc., Palo Alto Networks Inc., CyberArk Software Ltd., Parsons Corp.

Industriewerte

Applied Materials Inc., Jabil Inc., Regal Rexnord Corp., Amphenol Corp., KLA Corp., TE Connectivity Ltd., Broadcom Inc., Lam Research Corp., Texas Instruments Inc., Flex Ltd., Mohawk Industries Inc., Intel Corp., Rockwell Automation Inc.

Grenzschutz

AECOM, Fluor Corp., Martin Marietta Materials Inc., Caterpillar Inc., Granite Construction Inc., Quanta Services Inc., CEMEX S.A.B. de C.V., Jacobs Solutions Inc., Vulcan Materials Co., Eagle Materials Inc., KBR Inc.

Small Caps

ACV Auctions Inc., Deere & Co., Paycor HCM Inc., Automatic Data Processing Inc., DigitalOcean Holdings Inc., Squarespace Inc., AGCO Corp., IDEXX Laboratories Inc., Toast Inc., BILL Holdings Inc., Payoneer Global Inc., Upwork Inc., Corteva Inc., Paychex Inc., Yelp Inc.

Energie

Canadian Natural Resources Ltd, Helmerich & Payne Inc., Patterson-UTI Energy Inc., Coterra Energy Inc., Kinder Morgan Inc., Schlumberger Ltd., Cenovus Energy Inc., Cheniere Energy Inc., SM Energy Co., Chevron Corp., Marathon Oil Corp., Suncor Energy Inc., Devon Energy Corp., Matador Resources Co., World Kinect Corp., EOG Resources Inc., Murphy Oil Corp., The Williams Co., Diamondback Energy Inc., ONEOK Inc., Exxon Mobil Corp., Halliburton Co., Ovintiv Inc.

Kohle

Peabody Energy Corp., CONSOL Energy, Hallador Energy Co., Uranium Energy Corp., Centrus Energy Corp.

