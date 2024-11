Für diese deutsche Aktie gibt es gerade die nächste Horrornachricht, sodass der Kurs am Donnerstag um 20 Prozent einbricht. Das genau steckt dahinter und darum sollten Anleger trotz der massiven Verluste jetzt besser über einen Verkauf der Papiere nachdenken, bevor es im Zweifelsfall sogar noch schlimmer wird.

Die Aktie von SMA Solar, dem bekanntesten Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen in Deutschland, ist heute in Reaktion auf die gemeldeten Quartalszahlen um 20 Prozent eingebrochen. Damit beträgt das Minus bei dem SDAX-Konzern seit Jahresanfang mehr als 75 Prozent. Besonders diese Horrornachricht am Donnerstag für den Absturz der Papiere gesorgt:

Wegen dieser Horrornachricht verliert deutsche Aktie -20%

So strich SMA Solar im Rahmen der vorgelegten Quartalszahlen die kompletten bisher aufgestellten Jahresziele. Statt Umsätzen in Höhe von 1,55 bis 1,70 Milliarden Euro rechnet man nun lediglich noch mit 1,45 bis 1,50 Milliarden Euro. Noch schlimmer ist die Situation beim EBITDA. Statt von 80 bis 130 Millionen Euro geht man nun von einer Spanne zwischen minus 20 Millionen Euro und plus 20 Millionen Euro aus. Die Erwartungen der Analysten wurden dabei um Längen verfehlt.

Laut dem Unternehmen gibt es mehrere Faktoren für diese Entwicklung, wobei die vorgelegten Quartalszahlen eigentlich die Schätzungen der Experten getroffen hatten. So verwies SMA Solar auf die anhaltende Schwäche im Markt sowie das angekündigte Restrukturierungs- und Transformationsprogramm. Hinzu kämen Abschreibungen im Zuge des Jahresabschlusses und Einmaleffekte wie Wertberichtigungen auf Vorräte in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe.

Händler kommentierten gegenüber dpa-afx zudem, dass das Unternehmen in China ums Überleben kämpfe.

Trotz Kursverlusten jetzt diese Aktien verkaufen?

Dementsprechend negativ reagierten die Anleger auf das gemeldete Zahlenwerk und schickten die Aktie nach diesen Horrornachrichten um 20 Prozent nach unten. Allerdings erscheint hier noch keine Erholung absehbar, weshalb weitere Kursverluste nicht auszuschließen sind.

