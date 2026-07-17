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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

SMA Solar

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WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,75 1,65 1,52 1,53 1,90
    Nettogewinn (Mrd) 0,13 0,09 -0,18 -0,12 0,23
    Gewinn/Aktie 3,55 2,60 -5,22 -3,39 6,50
    Dividende/Aktie 0,55 0,60 - - -
    Rendite (%) 0,96 1,05 - - -
    KGV 15,80 21,67 - - 9,24
    KUV 1,13 1,20 0,77 0,31 1,09

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die SMA Solar Technology AG entwickelt, produziert und vertreibt Photovoltaik-Wechselrichter, Überwachungssysteme für Photovoltaik-Anlagen und leistungselektronische Komponenten für die Schienenverkehrstechnik. Dabei bietet SMA ein breites Spektrum von Wechselrichtern, das sowohl die einzelnen Photovoltaik-Modultypen als auch alle Leistungsgrößen von Photovoltaik-Anlagen abdeckt. SMA hat eine starke Marktposition bei Photovoltaik-Wechselrichtern, für die der Konzern auch die Technologieführerschaft in Anspruch nimmt. Das Unternehmen ist in rund 20 Ländern mit eigenen Service- und Vertriebsgesellschaften vertreten. Erklärtes Ziel von SMA Solar ist die Weltmarktführerschaft in den Segmenten "Home Solutions", "Business Solutions" sowie "Large Scale & Project Solutions".

    Offizielle Webseite: https://www.sma.de

    Aktionärsverteilung