Unternehmensprofil

Die SMA Solar Technology AG entwickelt, produziert und vertreibt Photovoltaik-Wechselrichter, Überwachungssysteme für Photovoltaik-Anlagen und leistungselektronische Komponenten für die Schienenverkehrstechnik. Dabei bietet SMA ein breites Spektrum von Wechselrichtern, das sowohl die einzelnen Photovoltaik-Modultypen als auch alle Leistungsgrößen von Photovoltaik-Anlagen abdeckt. SMA hat eine starke Marktposition bei Photovoltaik-Wechselrichtern, für die der Konzern auch die Technologieführerschaft in Anspruch nimmt. Das Unternehmen ist in rund 20 Ländern mit eigenen Service- und Vertriebsgesellschaften vertreten. Erklärtes Ziel von SMA Solar ist die Weltmarktführerschaft in den Segmenten "Home Solutions", "Business Solutions" sowie "Large Scale & Project Solutions".

Offizielle Webseite: www.sma.de