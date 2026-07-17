SMA Solar
Aktuelle Nachrichten zu SMA Solar
dpa-AFX News zu SMA Solar
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|1,75
|1,65
|1,52
|1,53
|1,90
|Nettogewinn (Mrd)
|0,13
|0,09
|-0,18
|-0,12
|0,23
|Gewinn/Aktie
|3,55
|2,60
|-5,22
|-3,39
|6,50
|Dividende/Aktie
|0,55
|0,60
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|0,96
|1,05
|-
|-
|-
|KGV
|15,80
|21,67
|-
|-
|9,24
|KUV
|1,13
|1,20
|0,77
|0,31
|1,09
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die SMA Solar Technology AG entwickelt, produziert und vertreibt Photovoltaik-Wechselrichter, Überwachungssysteme für Photovoltaik-Anlagen und leistungselektronische Komponenten für die Schienenverkehrstechnik. Dabei bietet SMA ein breites Spektrum von Wechselrichtern, das sowohl die einzelnen Photovoltaik-Modultypen als auch alle Leistungsgrößen von Photovoltaik-Anlagen abdeckt. SMA hat eine starke Marktposition bei Photovoltaik-Wechselrichtern, für die der Konzern auch die Technologieführerschaft in Anspruch nimmt. Das Unternehmen ist in rund 20 Ländern mit eigenen Service- und Vertriebsgesellschaften vertreten. Erklärtes Ziel von SMA Solar ist die Weltmarktführerschaft in den Segmenten "Home Solutions", "Business Solutions" sowie "Large Scale & Project Solutions".
Offizielle Webseite: https://www.sma.de