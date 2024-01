Die Kursrally bei Microsoft und Co basiert mehrheitlich auf den Megatrend der künstlichen Intelligenz. Anleger, die in diesem Sektor nach einem deutschen Konzern mit Dividendenzahlung zu suchen, werfen einen Blick auf diese Aktie.



Bei besagtem Unternehmen handelt es sich um den in Neckarsulm ansässigen IT-Dienstleister Bechtle. Der vor 40 Jahren gegründete Konzern hat sich mittlerweile zu einem der führenden IT-Dienstleister entwickelt. Seit 2018 notiert die Aktie im MDAX gehört mit einer Marktkapitalisierung von etwa 6 Milliarden zu den Top zehn des Index.



Vermehrter Fokus auf KI

Ende des Jahres haben die Schwaben einen Vertrag mit dem Innovation-Park-Intelligence (IPAI) in Heilbronn geschlossen und sind damit Mitglied des europäischen Leuchtturmprojekts für Künstliche Intelligenz. Auf der Homepage von Bechtle heißt es dazu: „Das größte deutsche IT-Systemhaus mit Hauptsitz im benachbarten Neckarsulm will sich nicht nur selbst mit KI-Innovationen in den Ipai einbringen, sondern auch aktiv sein Netzwerk stärken. Der Ipai hat sich zum Ziel gesetzt, das größte Ökosystem Europas für angewandte Künstliche Intelligenz zu werden“.



Bereits im Oktober wurde mit der Mehrheitsbeteiligung an dem KI-Unternehmen Planet AI das eigene Angebot von KI-Technologien weiter aufgestockt. Bechtle besitzt große Partnerschaften mit den US-Giganten Microsoft und Nvidia.



Solides Zahlenwerk

Die zuletzt vorgelegten Q3 Zahlen verzeichneten einen Umsatzanstieg um sechs Prozent auf 1,91 Milliarden Euro, dabei stieg der Gewinn um 6,4 Prozent auf 94 Millionen Euro. Bis die Q4 Zahlen kommuniziert werden, dauert es noch bis zum 15. März 2024.