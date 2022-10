Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA steht beim US-Verteidigungsministerium offenbar hoch im Kurs. Die US-Tochter Nel Hydrogen US bekommt vom Ministerium 5,6 Millionen Dollar, um schneller fortschrittlicher PEM-Elektrolyseure zu entwickeln. Von Matthias Fischer

Dabei kooperiert Nel mit dem Engineer Research and Development Center- Construction Engineering Research Laboratory (ERDC- CERL), um kostengünstige Wasserstoffspeicher- und Ausfallsicherheitsanwendungen zu ermöglichen.



"Wir freuen uns sehr über diese Finanzierung durch das Verteidigungsministerium. Dieses Projekt wird ein wichtiger Wegbereiter für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff in großem Maßstab für industrielle Anwendungen mit der PEM-Technologie sein", zitiert die entsprechende Pressemitteilung Kathy Ayers, Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung bei Nel. Für das ERDC-CERL stellt Wasserstoff eine zunehmend wichtige Energiequelle dar: "Die Wasserstofferzeugung stellt eine einzigartige Energiequelle dar, die zur Unterstützung der nationalen Energiesicherheit und Widerstandsfähigkeit genutzt werden kann", sagt Nicholas Josefik, Senior Researcher beim ERDC-CERL laut der Pressemitteilung. Die Aktie von Nel ASA kann im Gefolge der Meldung deutlich zulegen. Sie ist auch in dem Börse Online Grüne Zukunft Index (WKN DA0ABH) enthalten. Der Index ist ein branchenübergreifender Investmentansatz und umfasst Aktien von 16 Unternehmen, die vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren.