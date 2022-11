Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel Asa hat einen millionenschweren Auftrag an Land gezogen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Oslo meldet, hat die Tochtergesellschaft Nel Hydrogen Electrolyser AS einen Vertrag für alkalische Elektrolyseure in einem Wert von 120 norwegischen Kronen (11,7 Millionen Euro) unterzeichnet. Der Vertrag mit einem nicht näher genannten nordeuropäischen Energieunternemen betrifft "die Ausrüstung für alkalische Elektrolyseure und die dazugehörige FEED-Studie und beinhaltet Mechanismen zur Weitergabe von Preisanpassungen für Stahl und Nickel. Die Elektrodenproduktion wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein" so Nel Asa in der entsprechenden Pressemitteilung. Nel Asa ist auch in dem Börse Online Grüne Zukunft Index (WKN DA0ABH) enthalten. Der Index ist ein branchenübergreifender Investmentansatz und umfasst Aktien von 16 Unternehmen, die vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren



