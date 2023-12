Was können Anleger vom neuen Jahr erwarten? Im neuen Kapitalmarktausblick verrät die Deutsche Bank, wie viel Wachstum beim DAX dieses Jahr drin ist und bei welchen Aktien man zugreifen sollte

Neues Jahr, neues Glück? Wie werden sich die Aktien 2024 entwickeln? Im neuen Kapitalmarktausblick der Deutschen Bank verrieten die Top-Experten, wie es mit Aktien im neuen Jahr weitergeht. Das vorweg: Es könnte grundsätzlich, trotz eines weiterhin herausfordernden Umfeldes, ein gutes Jahr für Aktien und Anleihen werden.

„Der Gleichlauf der beiden Anlageklassen könnte noch eine Zeit lang weitergehen: Bis Ende 2024 erwarten wir hohe einstellige Renditen bei Aktien und Anleihen“, heißt es in dem Ausblick von Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Anleger sollten sich allerdings der weiterhin bestehenden Risiken bewusst sein.

Die Inflation könnte zurückgehen aber zwischenzeitlich auch nochmal steigen. Ende 2024 rechnen die Experten mit einer Inflationsrate von 1,8 Prozent in den USA und zwei Prozent in der Eurozone und in Deutschland. Damit hätte die Fed ihr angestrebtes Ziel von zwei Prozent erreicht. Ab Mitte 2024 könnten die Zinsen in den USA und Europa dann gesenkt werden. Hier denken die Experten der Deutschen Bank, dass der Leitzins in den USA 2024 auf 3,5 bis 3,75 Prozent gesenkt wird und in der Eurozone auf drei Prozent.

Aktien 2024 – zu diesen Papieren rät die Deutsche Bank

Für Aktien sind die Experten der Deutschen Bank relativ positiv gestimmt: „Wir sehen ein Aufwärtspotenzial von knapp zehn Prozent, denn die Gewinne der Unternehmen dürften 2024 anziehen“, so Dr. Ulrich Stephan. „Gleichzeitig haben die Aktien aber mit Gegenwind durch weiter hohe Zinsen, Lohninflation und damit sinkenden Margen zu kämpfen“. Die Herausforderung läge darin, sich für den geldpolitischen Lockerungszyklus neu zu positionieren. Die Lösung: „Wir setzen auf Qualität und Wachstum“.

Weiterhin gut laufen könnten demnach US-Aktien, die trotz gebremstem Wirtschaftswachstum starke Gewinne versprechen. Hier heben die Experten besonders Magnificent 7 Aktien hervor sowie jene aus der Kommunikationsbranche, der Industrie und Energie. „Darüber hinaus stehen Europa und Japan auf der Kaufliste“, so Dr. Ulrich Stephan.

Da die Zinsen trotz den prognostizierten Senkungen hochbleiben, sehen die Experten auch Chancen bei europäischen Banken, Finanzwerten und Versicherungen. Mit einem KGV von 6 sei der Sektor derzeit günstig bewertet. Die Aussichten für den Automobilsektor hingegen sieht die Deutsche Bank durchwachsen. Zwar könnte der Absatz weltweit steigen, nicht jeder Anbieter würde jedoch gleichermaßen profitieren, denn: „Die Konkurrenz aus China wird vor allem bei der E-Mobilität immer stärker“, so Dr. Ulrich Stephan. Auch rät er von Aktien aus der Branche „Food & Beverages“ sowie von großen Versorgern ab.

Neues Allzeithoch beim DAX? Das erwartet die Deutsche Bank 2024 für Aktien

Doch wie genau wird es an den Märkten weitergehen? Die Prognose für den DAX bis zum Jahresende 2024 liegt bei 16.600 Punkten – das wäre nicht gerade ein gigantischer Bullenmarkt. Der Euro Stoxx 50 soll das Jahr bei 4.400 Punkten beenden und der S&P 500 bei 4.700 Punkten.

