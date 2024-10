In einer neuen Studie haben die Analysten von Kepler Cheuvreux für diese bisher bereits gut gelaufenen DAX-Aktien ein massives neues Kursziel verhängt. Schlummern hier jetzt noch ganz insgeheim um die 50 Prozent an Kurspotenzial? Und sollten Anleger sich angesichts dessen die Anteile sichern?

Die Aktien der Commerzbank haben sich in diesem Jahr sehr stark entwickelt. Um rund 50 Prozent ging es mit den Papieren seit Januar nach oben, nicht zuletzt wegen der potenziellen Übernahme durch die UniCredit.

Doch laut den Analysten von Kepler Cheuvreux sollen bei dem DAX-Wert noch weitere 50 Prozent an Kurspotenzial schlummern.

Neues Mega-Kursziel für DAX-Aktie Commerzbank

Denn in einer neuerlichen Studie hat das Analystenhaus das Kursziel für die DAX-Aktie von 18 Euro auf 25 Euro angehoben und die Einschätzung auf “Buy” belassen. Das würde vom aktuellen Niveau tatsächlich einem Kurspotenzial von 50 Prozent entsprechen.

In einer Begründung für diese massive Anhebung des Kursziels hieß es am Dienstag von den Analysten, dass sie “Spielraum in allen Szenarien” sehen würden, besonders wenn es zu einer Übernahme durch die UniCredit kommt.

Die Experten bemerkten, dass der aktuell faire Wert der Commerzbank (laut ihren Rechnungen) zwischen 23 Euro und 33 Euro je Aktie pendeln würde und in dieser Spanne dann die Übernahme erfolgen könnte.

Schlummern bei dieser DAX-Aktie jetzt noch insgeheim 50% Kurspotenzial?

Doch trotz dieses Optimismus muss man sich die Frage stellen: Ist das aktuelle Kursziel der Analysten realistisch? Immerhin liegt es weit über dem Marktkonsens von 16,79 Euro.

Tatsächlich sind 25 Euro als Kurs für die Aktien der Commerzbank ein sehr hoch gegriffenes Ziel, selbst wenn es zu einer Übernahmeschlacht um den DAX-Konzern kommen sollte. Zwar dürfen Anleger träumen, sollten dabei aber gleichzeitig die Risiken und die Bewertung bedenken.

BÖRSE ONLINE ist übrigens ebenfalls optimistisch für die Commerzbank-Aktie und rät zum Kauf, ist aber mit einem Kursziel von 19,50 Euro wesentlich konservativer.

