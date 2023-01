Kürzlich meldete der große amerikanische Energieversorger NextEra Energy Quartalszahlen. Doch wie reagierte die Aktie darauf? Und sollten sich Anleger dieses Papier einmal genauer anschauen?

NextEra Energy gilt als der größte Produzent von nachhaltiger Energie in den USA und hat seit Jahren eine beeindruckende Performance hingelegt. Doch gerade vor dem Hintergrund der gerade veröffentlichten Quartalszahlen ist es interessant die Aktie einem näheren Blick zu unterwerfen.

Liebling der Analysten

So sehen große Investmentbanken und Geldhäuser wie die UBS betrachten NextEra aufgrund seines soliden Gewinnwachstums und seines erstklassigen Betriebs als einen der am besten positionierten Versorger in den USA.

Auch für weiteres Wachstum sind schon Pläne gemacht. Wie schon 2022 angekündigt wird NextEra ein Portfolio von Gas-zu-Strom-Anlagen von Energy Power Partners für 1,1 Milliarden US-Dollar erwerben. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, erneuerbares Erdgas zu produzieren.

Die Quartalszahlen

Und auch nach den Ergebnissen heute scheint sich der Wachstumstrend des Unternehmens fortzusetzen. Zwar fiel der Umsatz rund 400 Millionen US-Dollar niedriger aus, als die erwarteten 6,2 Milliarden US-Dollar, doch der Gewinn je Aktie konnte die Erwartungen schlagen.

Zudem bestätigte NextEra seinen Ausblick und erwartet weiteres Wachstum getrieben von den niedrigen Kosten für erneuerbare Energien. Auch eine mögliche Rezession ließ das Unternehmen nicht am weiteren Aufwärtstrend zweifeln.

NextEra-Aktie: Jetzt ein Kauf?

Doch ist die NextEra-Aktie nach den starken Quartalszahlen ein Kauf?

Positiv fällt definitiv der Wachstumstrend ins Gewicht, denn nicht nur operativ steigt der Gewinn des Unternehmens deutlich, sondern auch die Ausschüttung. Mit seinen Zahlen bestätigte NextEra erneut die Dividende jährlich um etwa 10 Prozent anzuheben.



Allerdings gibt es auch einen sehr negativen Punkt, nämlich die Bewertung. Diese ist mit KGV 42 für einen Versorger schon exorbitant hoch, was impliziert, dass hier schon einiges an potenziellem Wachstum eingepreist ist.



Dementsprechend sollten Anleger die Aktie lieber auf die Watchlist legen und auf günstigere Bewertungen warten, da das Unternehmen ansonsten operative Exzellenz beweist.



Doch falls Anleger in NextEra Energy investieren, gleichzeitig das Risiko aber verteilen wollen, dann bietet sich der BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index an. Hier setzen Anleger neben NextEra auf insgesamt 16 Aktien wie auch Verbio, Nel Asa oder First Solar.