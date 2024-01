Ist das der nächste Börsenhype? Bevor Sie mit dem Gedanken eines Investments in KI-Aktien, ETFs oder Bitcoins spielen, sollten Sie sich diesen Experten anhören, der für einen bestimmten Aktienmarkt ein explosionsartiges Wachstum im Jahr 2024 prognostiziert.

Klein, aber oho! Tom Lee vom Finanzhaus Fundstrat hat eine klare Meinung, welcher Aktienmarkt im Jahr 2024 sehr stark ansteigen könnte. Bei Small Caps (Nebenwerte) sieht der Experte in diesem Jahr aufgrund überzeugender Bewertungen ein Wachstumspotenzial von bis zu 60 Prozent, wie er in einem Interview am Dienstag bei CNBC sagte. Der Sprung könne dabei größer sein als bei Large Caps. „Ich denke, der Russell 2000 könnte das Jahr bei über 3.000 Punkten beenden", so Lee. Der Russell 2000 ist ein Aktienindex für Nebenwerte, in dem die 2000 kleinsten nach Marktkapitalisierung gewichteten US-Unternehmen des Russell 3000-Index gelistet werden, der wiederum die 3000 amerikanischen Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung enthält. Der Russell 2000 wurde am Mittwoch bei 1.913 Punkten gehandelt.

Das gab es seit dem Jahr 1999 nicht mehr

Im Jahr 2023 lag der Index mit einem Wachstum von etwa 17 Prozent hinter Sprung des S&P 500 mit 24 Prozent zurück. Auch mit Beginn des Jahres 2024 hat sich an diesem Bild nicht viel geändert. Der Russell 2000 verlor sieben Prozent, der S&P 500 nur einen Prozentpunkt. Laut Finanzexperte Lee ist der Nebenwerte-Index aber viel attraktiver: "Small Caps sind im Vergleich zum S&P 500 auf Basis des Kurs-Buchwert-Verhältnisses (KBV) wieder auf dem Stand von 1999.“ Ein absoluter Tiefpunkt, der damals Ausgangspunkt einer zwölf Jahre andauernden Outperformance von Small Caps gewesen sei.

Darum sind Small Caps laut dem Experten so im Kommen

Als konkrete Gründe für den Aufschwung der Nebenwerte nennt Lee unter anderem einen möglichen Rückgang der Zinsen, der stark fremdfinanzierten Small Cap-Aktien entgegenkommen dürften und Rückenwind durch eine Ausweitung des Wirtschaftswachtums, da Nebenwerte nicht unbedeutend von der Binnenwirtschaft abhängig sind. Der Experte sieht ein Investment in Small Cap-Aktien als eine der besten Ideen für das Jahr 2024 an, da er davon ausgeht, dass sich eine mögliche Aktienmarktrallye nicht mehr nur auf Mega Cap-Technologiewerte konzentrieren dürfte wie noch im letzten Jahr.

