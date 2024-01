Ab sofort senkt die Consorsbank die Zinsen auf dem Tagesgeld. Wie Neukunden und Bestandskunden betroffen sind und wie man sich dennoch 3,5 Prozent Zinsen für 12 Monate sichern kann.

Ab sofort senkt die Consorsbank die Zinsen für Neukunden von 3,75 Prozent auf 3,5 Prozent für 6 Monate. Wer gewisse Bedingungen erfüllt, kann sich die Zinsen von 3,5 Prozent sogar für bis zu 12 Monate insgesamt sichern. Bestandskunden sind von den aktuellen Änderungen nicht betroffen.

Doch wie können Kunden sich die Konditionen für insgesamt 12 Monate sichern und lohnt sich das Tagesgeld der Consorsbank noch?

Consorsbank senkt Tagesgeld - Doch lohnt sich das Angebot noch?

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass die Consorsbank die Zinsen für Neukunden auf dem Tagesgeld senkt. Ursprünglich hatte es 4,0 Prozent gegeben. Nun sind es noch 3,50 Prozent p.a. für 6 Monate bis zu einer Anlagesumme von 1 Million Euro. Danach sinkt der Zinssatz dann auf das Niveau für Bestandskunden, welches aktuell weiterhin 1,0 Prozent beträgt. Hier geht es zum Tagesgeld der Consorsbank

Wer nun noch bestimmte Bedingungen als Neukunde erfüllt, der kann sich die Zinsen in Höhe von 3,50 Prozent für weitere sechs Monate - also insgesamt dann 12 Monate - sichern und sogar noch bis zu 150 Euro Prämie extra einheimsen. Und das geht so:

Hohe Tagesgeld-Zinsen für eine lange Zeit und 150 Euro Prämie extra

Wer nämlich in den ersten vier Monaten nach Start des Tagesgeldkontos eine von den folgenden zwei Bedingungen erfüllt, der erhält für insgesamt 12 Monate die hohen Zinsen von 3,50 Prozent p.a.: "Wertpapier-Sparplan mit mind. 100 Euro Sparrate anlegen und aktiv besparen und/oder Wertpapiere für mind. 1.000 Euro kaufen", wie die Consorsbank schreibt. Die expliziten Bedingungen entnehmen Sie bitte der Webseite der Consorsbank.

Im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich kommt die Consorsbank somit für sechs Monate auf Platz 10 von 21. Doch bei der Laufzeit von 12 Monaten für Neukunden, die sich die Extra-Bedingungen sichern, würde die Consorsbank somit auf den dritten Platz von 21 hochwandern. Für diese längere Zeit lohnen sich die Tagesgeld-Zinsen bei der Consorsbank also deutlich.

Übrigens: Wer acht Monate nach Eröffnung des Tagesgeldkontos auf dem Depot mindestens für 10.000 Euro Wertpapiere übertragen oder gekauft hat, der erhält eine Prämie von 150 Euro.

Somit kann sich das Tagesgeld trotz der Senkung der Zinsen weiterhin lohnen, wenn man sich die Verlängerung der Zinsen holt. Allerdings muss man dafür Wertpapiere kaufen. Dies kann sich für Sparer lohnen, wenn man dies sowieso vorhatte oder gerne mal machen möchte. Allerdings kommt dies sicherlich nicht für jeden infrage. Wer außer der Consorsbank noch gute Tagesgeldkonten sucht, der wird im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich fündig.

Und lesen Sie auch: Bauernproteste, mögliche Trump-Wiederwahl und drohender Wohlstands-Verlust: Ökonom Daniel Stelter verrät, was jetzt in Deutschland passieren muss

oder: Kommt jetzt die 2. Welle beim Tagesgeld und Festgeld? So stehen die Chancen für weiter steigende Konditionen