Die Magnificent Seven und die USA waren 2024 die Gewinner am Aktienmarkt, doch im neuen Jahr kann es sich lohnen, auf einige andere günstige Aktien zu setzen, die jetzt interessanter erscheinen.

Die US-Börsen sind dem Rest der Welt 2024 erneut davongelaufen. So legte der S&P500 um 33 Prozent im Total Return zu, der MSCI ACWI nur 25 Prozent und der DAX lediglich um 18 Prozent.

Grund dafür sind nicht zuletzt die Magnificent Seven Aktien (Nvidia, Meta & Co.), die durch ihre Outperformance die US-Indizes auf diese zweistelligen Renditen gebracht haben. Doch für das neue Jahr 2025 kann es sich tatsächlich gleich aus mehreren Gründen lohnen, auch auf andere Wertpapiere außerhalb der Vereinigten Staaten einen Blick zu werfen.

Besser nicht auf nicht Magnificent Seven und USA setzen?

Denn während die Magnificent Seven (Mag7) besonders in den vergangenen zwei Jahren eine massive Outperformance gegenüber dem Rest des S&P500 erzielt haben, könnte sich das im Jahr 2025 stückweise verändern. So schätzt die Investmentbank Goldman Sachs auf Basis des geringer ausfallenden Gewinnwachstums der sieben Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten, dass die Outperformance auf ein deutlich niedrigeres Niveau sinken dürfte.

Goldman Sachs Outperformance der Magnificent Seven

Eine ähnliche Prognose von Zacks Investment Research geht sogar davon aus, dass im Q3 2025 das Gewinnwachstum der restlichen 493 Unternehmen im S&P500 das der Mag7 erstmals seit Jahren übertreffen dürfte.

Lohnt sich jetzt ein Blick auf Aktien aus Europa?

In diesem Kontext könnte es für Anleger daher spannend sein, einen Blick auf Aktien außerhalb der USA zu werfen. Besonders europäische Titel sind hier interessant. Diese haben nicht nur besser performt als der S&P500 ohne Nvidia, sondern sind darüber hinaus noch wesentlich günstiger bewertet.

Goldman Sachs Bewertung europäische Aktien vs. amerikanische Aktien

So liegt das aktuelle KGV des STOXX 600 bei rund 13, während es beim Leitindex der USA etwa 22 sind, besonders nach oben getrieben durch die hohe Bewertung der Mag7 (KGV von 41). Doch auch wenn deren Gewicht beispielsweise im S&P500 Equal Weight deutlich geringer ausfällt, liegt das Index-KGV hier dennoch bei 16.

