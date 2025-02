Wer auf der Suche nach günstigen Bewertungen ist, der sollte laut Ansicht der Experten von der Société Générale jetzt einen Blick auf diese Papiere werfen. Denn hier sind nicht nur die KGVs niedrig, sondern auch die Chancen groß. Lohnt es sich, jetzt hier zuzuschlagen?

In Europa möchten viele Anleger aufgrund der politischen Probleme aktuell lieber nicht investieren. Doch abseits der EU-Staaten wird von vielen Investoren Großbritannien als Anlageland gerne vergessen. Doch hier könnte laut der Société Générale jetzt eine Chance für Anleger schlummern.

Aktien aus diesem Land sind laut Analysten jetzt ein Kauf

So verwiesen die Experten in einer kürzlich veröffentlichten Studie darauf, dass der Aktienmarkt in Großbritannien jetzt günstig bewertet und interessant sei. Konkret liegt das Index-KGV des FTSE 100 bei 11,4, das KBV bei 1,7 und die Dividendenrendite bei 4,1 Prozent.

„Wenn die Bank of England mehr Zinssenkungen durchführt als erwartet, könnte die daraus resultierende Abwertung des britischen Pfunds die Performance des FTSE100 steigern“, sagte die Société Générale. „Die starke Ausrichtung des FTSE100 auf defensive Sektoren (die wir bevorzugen) und seine aktuelle Bewertung, die unter dem langfristigen Durchschnitt liegt, erhöhen seiner Ansicht nach seine Attraktivität als Anlage.“

Breit gestreut investieren können Anleger hier mit dem: Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (WKN: A1JX54).

Niedrige Bewertungen und massive Chancen

Doch während die Unternehmen des FTSE 100 einen Großteil ihrer Umsätze im Ausland machen, könnte für Anleger ein Blick auf britische Nebenwerte noch ertragreicher sein. Beim FTSE 250 liegt das Index-KGV bei 10,8, das KBV bei 1,5 und die Dividendenrendite bei 3,5 Prozent.

„Wir glauben jedoch, dass eine aggressivere Haltung der Bank of England die Anlageklasse in Zukunft unterstützen könnte“, so die Société Générale. „Aus diesem Grund behalten wir unsere übergewichtete Position bei britischen Small Caps gegenüber Large Caps bei.“

Breit gestreut investieren können Anleger hier mit dem: Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (WKN: A12CX0). Wer dagegen auf der Suche nach spannenden Einzelwerten aus Großbritannien ist, sollte einen Blick auf diesen Artikel werfen: Lang lebe der Dividenden-König: Niedrige KGVs und hohe Dividendenrenditen bei Großbritannien-Aktien

Ebenfalls interessant:

Satte Dividenden noch in dieser Woche mit diesen spannenden Aktien kassieren