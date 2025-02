Diese spannenden Aktien schütten in dieser Woche Dividenden an Anleger aus. Doch wer etwas von der Zahlung haben will, der sollte sich beeilen, denn nur wer die Papiere zum richtigen Datum hält, hat einen Anspruch auf die Zahlung.

Der Februar gilt nicht gerade als ein dividendenstarker Monat, und dementsprechend wenige Papiere gehen zu diesem Zeitpunkt Ex-Dividende. Wer der Ausschüttungsflaute im Portfolio aber entgegenwirken will, der kann einen Blick auf die folgenden fünf spannenden Werte werfen, die allesamt in dieser Woche ihren Ex-Tag haben.

Satte Dividenden noch in dieser Woche kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Omega Healthcare – Ex-Dividende: 10.02.2025 – Dividendenrendite: 6,9 Prozent

Papa John's – Ex-Dividende: 10.02.2025 – Dividendenrendite: 4,7 Prozent

Ethan Allen Interiors – Ex-Dividende: 11.02.2025 – Dividendenrendite: 6,4 Prozent

Kenvue – Ex-Dividende: 12.02.2025 – Dividendenrendite: 4,0 Prozent

Greencoat – Ex-Dividende: 13.02.2025 – Dividendenrendite: 8,4 Prozent

Auf die folgende Aktie lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Omega Healthcare

Erster Wert ist der US-REIT Omega Healthcare, der im Bereich der Gesundheits- und Pflegeimmobilien aktiv ist. Dieser ist besonders angesichts des demographischen Wandels interessant, wegen der steigenden Nachfrage nach derartigen Objekten.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Dividendenaktie: Kenvue

Spannend kann gerade für konservative Investoren die Johnson & Johnson Tochter Kenvue sein. Diese unterhält ein breites Markenportfolio im Consumer Health Bereich und führt unter anderem auch die in Deutschland bekannten Brands Nicorette und Listerine.

Dividendenaktie: Greencoat

Wer grün investieren und gleichzeitig Dividende kassieren möchte, der könnte bei Greencoat richtig aufgehoben sein. Hierbei handelt es sich um einen Betreiber von grünen Energieprojekten wie Windparks & Co.

Lesen Sie auch:

Kracherangebot bei der ING: Tagesgeld mit hohen Zinsen für Neu- und Bestandskunden

Oder:

So tief geht es, wenn der Crash bald kommt, sagt Experte – Das ist für Anleger entscheidend