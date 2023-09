Wer auch in der kommenden Woche saftige Dividenden erhalten will, der sollte sich jetzt diese drei dividendenstarken Aktien sichern, bevor sie Ex-Dividende gehen.

Auch in der Woche vom 18. bis 24. September bieten sich erneut Chancen für Anleger fette Dividenden zu kassieren. Diesmal sind sogar bis zu sieben Prozent Ausschüttungsrendite möglich.

Noch bis zu 7 Prozent Dividende in der kommenden Woche sichern

Wer dabei sein will, der muss sich aber beeilen, nur Anleger, die das Papier zum entsprechenden Stichtag halten, haben einen Anspruch auf die Ausschüttung. Alle anderen gehen leer aus:

Smith & Weeson (Dividendenrendite: 4,1 Prozent)

Erster Wert ist dabei der ikonische Waffenhersteller Smith & Weeson aus den USA, welcher Anlegern momentan eine Dividendenrendite von 4,1 Prozent bietet.

Die Aktie geht am 20. September, also am Mittwoch, Ex-Dividende und wird ihre Ausschüttung Anfang August dann auch an Aktionäre zahlen.

TotalEnergies (Dividendenrendite: 6,2 Prozent)

Wer allerdings noch deutlich mehr Dividenden kassieren will, der kann einen Blick auf TotalEnergies werfen. Der französische Ölkonzern operiert weltweit und hat vor allem von der starken Nachfrage nach Öl im vergangenen Jahr profitiert.

Die Aktie bietet Anlegern aktuell eine Ausschüttungsrendite auf den Kurswert von 6,4 Prozent und hat ihren Ex-Dividendentag ebenfalls am 20. September.

LTC Properties (Dividendenrendite 7,1 Prozent)

Die allerdings mit Abstand höchste Dividendenrendite erhalten Anleger in dieser Woche bei LTC Properties. Der REIT aus den USA geht dabei am Mittwoch für die monatliche Ausschüttung Ex-Dividende.

Bei dem Unternehmen handelt es sich dabei um einen Vermieter und Besitzer von Immobilien im HealthCare Sektor. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 7,1 Prozent auf den momentanen Kurswert.

