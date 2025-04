Kann sich die Aktie von Siemens Energy schnell von dem US-Zollschock erholen oder war es das mit der Mega-Rallye? Das sollten Anleger jetzt unbedingt über die Zukunftsaussichten des Titels wissen.



Im Jahr 2024 gehörte die Aktie von Siemens Energy mit einem Kursplus von über 300 Prozent zu den absoluten Highflyern im DAX. Und auch 2025 startete für das Papier vielversprechend, immerhin spielt der wachsende Strombedarf auch bei den energieintensiven KI-Unternehmen eine immer größere Rolle.

Der von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Zollschock hat daher nicht nur Tech-Werte hart getroffen, sondern auch Player wie Siemens Energy. Zwar konnte sich die Aktie von einem ersten Absturz am Montag wieder etwas erholen, am Mittwoch verliert die Aktie aber wieder Prozente und kämpft um die 50 Euro-Marke.



War es das jetzt mit der Rallye beim DAX-Highflyer Siemens Energy?

Den Schwung der vergangenen Wochen hat die Aktie von Siemens Energy also erstmal verloren, vor einem kompletten Absturz müssen Anleger sich aber noch nicht fürchten. Noch ist der Wert mit seinen knapp 50 Euro ein gutes Stück von der 200-Tage-Linie bei etwa 41,88 Euro entfernt, die den langfristigen Trend des Titels mitbestimmen kann.

Auf Abverkäufe sollten also derzeit immer wieder ausgleichende Zukäufe folgen. Und auch fundamental gibt es Hoffnung, dass der Energiekonzern an der Börse das Kursniveau nicht nur hält, sondern nach oben ausbauen kann.



Legt die Siemens-Energy-Aktie um fast 30 Prozent zu?

Geht es nämlich nach der US-Investmentbank Goldman Sachs, ist die Aktie von Siemens Energy immer noch ein Kauf, der Anlegern mit einem Kursziel von 63 Euro noch ein Kurswachstum von fast 30 Prozent bescheren könnte. Die Analyse erschien zwar noch vor den Trump-Zöllen Anfang April, die Schlussfolgerungen des Analysten Ajay Patel verweisen aber auf langfristige Faktoren, die die Aktie antreiben könnten.

So seien die Jahre der unprofitablen Altaufträge, höheren Kosten und des Lieferkettendrucks weitgehend vorbei. Zwar blieben noch Risiken mit Blick auf Wettbewerb durch China, doch die Margen erholten sich allmählich. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy sei am besten positioniert mit Blick auf die nächste Quartalsberichtssaison. Investierte Anleger sollten sich, wie immer, Panikverkäufe also gut überlegen – selbst wenn die Zölle Siemens Energy weiter belasten.



Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: MDAX-Aktie crasht um -15%: Klares Verkaufssignal oder versteckte Kaufchance?

Oder: "Diese Aktien brauchen Anleger jetzt nach dem Abverkauf", verrät Börsen-Experte