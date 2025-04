Nach Monaten der Vorsicht beginnt das Team um Börsen-Profi Stefan Risse wieder gezielter in Aktien zu investieren. Doch nur bestimmte Unternehmen schaffen es in das Portfolio – und das aus gutem Grund. Welche Eigenschaften Aktien jetzt mitbringen müssen, um gekauft zu werden, erklärt Risse im Detail.

Aktien: Jetzt zählt Qualität – und Resilienz

Der lange beobachtete Höhenflug an den Aktienmärkten hat bei vielen Investoren zu Euphorie geführt. Doch Stefan Risse und sein Team bei ACATIS sind schon seit Monaten vorsichtig – bis jetzt. Denn nach den Kursrückgängen in jüngster Zeit hat sich laut Risse „die relative Attraktivität von Aktien zu Anleihen verbessert“. In ihrem Mischfonds, dem ACATIS Value Event, sei die Aktienquote daher zwar lange niedrig gewesen, „aber das hat sich nun geändert“. Entscheidender als reine Kursphantasien seien für ihn solide Kennzahlen und stabile Geschäftsmodelle. „Wir schauen uns Unternehmen an, die günstig sind und in einer Verkaufspanik, die vielleicht noch ansteht, wird es noch mal günstiger – dann werden wir ganz sicherlich zuschlagen.“

Vor allem in einem zunehmend protektionistischen Marktumfeld ist für Risse eines zentral: Widerstandsfähigkeit. Unternehmen, die einem möglichen Zollkrieg oder geopolitischen Spannungen standhalten können, stünden im Fokus. Dabei spielt nicht nur der Preis eine Rolle: „Das Geschäftsmodell muss resilient sein gegenüber den Herausforderungen der Zukunft“, betont er. Und die seien nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch politischer Natur.

Sehen Sie hier direkt: Zu früh zum Nachkaufen? / Diese Aktien favorisiert Stefan Risse jetzt / So Depot sicher aufstellen

Stefan Risse: Diese Kennzahlen sind jetzt bei Aktien entscheidend

Doch woran erkennt man robuste Aktien? Risse setzt nicht allein auf das klassische Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), sondern sieht noch präzisere Indikatoren: „Besser ist das Kurs-Cashflow-Verhältnis.“ Gerade bei großen Tech-Unternehmen sei das essenziell, da hohe KI-Investitionen zwar den Cashflow belasten, aber kaum den Gewinn. Auch der Buchwert wird mit einbezogen – allerdings nur, „wo er noch wirklich Aussagekraft besitzt“.

Risse fasst seine Strategie klar zusammen: „Wenn man feststellt, Aktien sind resilient, auch gegenüber den Herausforderungen von wirtschaftlicher Seite, von politischer Seite – und sie sind jetzt eben wieder günstig bewertet –, dann sind es eigentlich gute Unternehmen.“ Sein Fazit: Qualität vor Hype, Substanz vor Spekulation.

Wie Stefan Risse jetzt selbst sein Geld investiert und ab wann der Crash an den Börsen erst enden wird, das erfahren Sie hier.

Und lesen Sie danach auch: "Das müssen Anleger jetzt mit Aktien machen", verrät Börsen-Legende Dr. Jens Ehrhardt