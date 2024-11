Wer noch in dieser Woche satte Ausschüttungen bekommen möchte, der muss sich sputen. Bei diesen Werten winken jetzt bis zu über 10 Prozent an Dividendenrendite, wenn man die richtigen Titel an ihrem jeweiligen Ex-Tag hält.

Der November gilt als wichtiger Dividendenmonat und macht seinem Namen erneut alle Ehre, denn viele spannende Werte gehen aktuell Ex-Dividende.

Wer noch etwas von den Ausschüttungen haben will, muss allerdings schnell sein, denn die Zahlungen gibt es nur für diejenigen, die am entsprechenden Termin Aktien des jeweiligen Unternehmens halten. Folglich kann es sich jetzt lohnen, einen Blick auf die jeweiligen Zahltermine in der aktuellen Woche zu werfen.

Satte Dividendenrendite von bis zu über 10%

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

First REIT – Ex-Dividende: 12.11.2024 – Dividendenrendite: 8,9 Prozent

Bradespar – Ex-Dividende: 13.11.2024 – Dividendenrendite: 10,1 Prozent

Hercules Capital – Ex-Dividende: 13.11.2024 – Dividendenrendite: 9,7 Prozent

Greencoat – Ex-Dividende: 14.11.2024 – Dividendenrendite: 7,7 Prozent

Invesco – Ex-Dividende: 14.11.2024 – Dividendenrendite: 4,1 Prozent

GSK – Ex-Dividende: 14.11.2024 – Dividendenrendite: 4,3 Prozent

Taitron – Ex-Dividende: 15.11.2024 – Dividendenrendite: 6,7 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Hercules Capital

Erster Wert ist die Hercules Capital Corporation. Dabei handelt es sich um einen BDC aus den USA, der ein Portfolio von Beteiligungen und gesicherten Schuldverschreibungen gegen kleine und mittlere Unternehmen, speziell aus dem Technologiebereich, hält. Durch die hohen Erträge dieses Portfolios ist hier eine solche Dividendenrendite möglich.

Dividendenaktie: Invesco

Ebenfalls interessant für Anleger ist die Aktie des Vermögensverwalters Invesco. Dieser bietet aktuell zwar “nur” eine Dividendenrendite von 4,1 Prozent, doch mit dem Papier können Anleger von steigenden Märkten profitieren und setzen zudem auf den großen Wachstumsmarkt der ETFs.

Dividendenaktie: GSK

Für Schnäppchenjäger kann sich ein Blick auf die Aktie des Gesundheitskonzerns GSK lohnen. Dieser ist aktuell lediglich mit KGV 9 bewertet und bietet eine attraktive Dividendenrendite. Die Analysten sehen hier im Schnitt zudem 30 Prozent Kurspotenzial für den Wert.

