Es regnet im November wieder Dividenden und wenn Sie auch etwas davon haben wollen, müssen Sie sich noch diese spannenden Aktien von dem Ex-Dividendentag sichern.

Der November ist allgemein als Dividendensaison an der Börse bekannt und entschädigt damit zumindest teilweise für das schlechte Wetter in diesem Monat. Wenn Anleger aber etwas von den fetten Ausschüttungen haben wollen, dann heißt es schnell sein, denn nur wer die richtigen Aktien am Ex-Dividendentag hält, der hat auch einen Anspruch auf die Zahlungen.

In der kommenden Woche bis zu 22 Prozent Dividendenrendite sichern

In der kommenden Woche könnte es deshalb sehr interessant sein diese drei Aktien zu halten, da sie extrem hohe Dividendenausschüttungen versprechen:

Nu Skin (Dividendenrendite: 9,5 Prozent)

Mit dem ersten Wert können sich Anleger dabei gleich bis zu 9,5 Prozent Dividendenrendite sichern, denn die Aktie des Unternehmens Nu Skin geht am 22. November Ex-Dividende.

Geschäftszweck des Konzerns ist übrigens der Vertrieb der hauseigenen Beauty-Produkte wie ageLOC LumiSpa oder ageLOC Body Spa.

Jumbo (Dividendenrendite: 12,4 Prozent)

Doch noch mehr Dividendenrendite in dieser Woche bietet Anlegern der griechische Einzelhandelskonzern Jumbo, welcher in Südeuropa primär Non-Food Produkte off- aber inzwischen auch online verkauft.

Aktuell liegt die Dividendenrendite des Konzerns bei 12,3 Prozent. Ex-Dividende geht die Aktie übrigens am 23. November.

Torm (Dividendenrendite: 22,5 Prozent)

Die allerdings mit Abstand höchste Dividendenrendite können sich Anleger mit einem Investment in den Schifffahrtsanbieter Torm sichern. Dazu müssen Sie den Titel aber schon am Dienstag, dem 21. November, halten.

Der Konzern bietet aktuell eine Dividendenrendite von 22,5 Prozent, vor allem weil das Unternehmen im Bereich Transport für Öl und Gas tätig ist, was die Nachfrage in den vergangenen Monaten kräftig erhöht hat,

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den Börse Online Globale Dividendenstars Index

Lesen Sie auch:

Die vier besten deutschen Dividenden-Aktien bieten jetzt bis zu 30 Prozent Kurschance

Oder:

MSCI World ETF vor wichtiger Entscheidung: Wenn das passiert, kommt die 33 Prozent Rallye beim ETF