Kommt jetzt die 33 Prozent-Rallye beim MSCI World ETF? Nach einem ordentlichen Rücksetzer stehen die Zeichen nun wieder auf Rendite. Doch eine Sache muss noch passieren, damit der ETF wieder steigt. Denn jetzt kommt die Zeit der Entscheidung.

Um 11 Prozent war der MSCI World ETF von iShares von Ende Juli bis Ende Oktober in Wellen abgesackt. Für einen ETF auf die weltweit größten Aktien ist das durchaus viel. Doch nun konnte sich der MSCI World ETF aus dem Abwärtstrendkanal befreien, welchen wir schon vor Wochen identifiziert hatten. Bevor die Rallye jetzt aber richtig losgehen kann, muss sich der ETF noch entscheiden. Und darauf sollten Anleger nun unbedingt achten:

Kann der MSCI World den Abwärtstrend beenden?

tradingview.com MSCI World Abwärtstrend

Im Chart sehen Anleger den Abwärtstrend des MSCI World. Seit Ende Oktober konnte der ETF innerhalb weniger Tage rund 7 Prozent an Wert gewinnen und den Trendkanal verlassen. Allerdings hat der Index noch kein neues höheres Hoch gebildet, weswegen der Abwärtstrend noch nicht ganz beendet ist. Momentan testet der iShares ETF nochmal die 50-Tage-Linie, das 0,618er Fibonacci-Level und die obere Linie des Trendkanals an, welche fast alle drei an einem Punkt zusammenlaufen. Sollte diese Zone halten und der Index wieder steigen, so hätte der MSCI World ETF ein neues höheres Tief gebildet und den Abwärtstrend so gut wie beendet. Und tatsächlich kann es dann um rund 33 Prozent nach oben gehen. Und das hat folgenden Hintergrund:

Kommt die 33 Prozent-Rallye beim MSCI World ETF?

Zum Einen hatte sich die Börse erfreut gezeigt, dass die Zinsen in den USA nicht mehr weiter steigen sollen. Bleibt das so, dann dürften Aktien nun erstmal zulegen. Bereits in unserem Artikel MSCI World-ETF mit starker Erholungs-Rallye – Doch das muss passieren, damit der ETF wirklich weiter steigen kann hatten wir geschrieben, dass der MSCI World ETF 3 Dinge erfüllen muss, bevor er richtig steigen kann.

1. Er muss den Abwärtstrend überwinden (fast geschafft)

2. Die Jahresendrallye muss kommen (danach sieht es aktuell aus)

3. Die Zinsen müssen sinken (so schnell wird das nicht passieren, aber es ist absehbar)

Wenn das alles eintritt, dann kann der MSCI World ETF in den kommenden 12 Monaten um rund 33 Prozent steigen. Denn vom jetzigen Niveau aus, bis zum 1,618er-Fibonacci-Level sind es eben jene 33 Prozent. Fibonacci bezieht sich dabei auf die Lehre nach dem Goldenen Schnitt. Also mathematische Muster, die in der Natur und an der Börse ziemlich häufig und erstaunlich präzise vorkommen.

Anleger können also weiter auf den MSCI World ETF setzen, Sparpläne laufen lassen und sollten nicht groß verkaufen. Allerdings sollte der MSCI World sich dann jetzt dazu entscheiden, den Abwärtstrendkanal endgültig zu überwinden und neue höhere Hochs zu bilden.

