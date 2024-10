Diese Aktien gehen in dieser Woche Ex-Dividende und bieten Anlegern aktuell bis zu 13,6% an Dividendenrendite. Doch wer hier etwas vom Kuchen abhaben will, der muss schnell sein und sich die Papiere vor dem wichtigen Termin sichern.

Der November ist aus Sicht der Dividendenzahlungen der zweitwichtigste Monat für Anleger, denn hier nehmen Unternehmen gerne Ausschüttungen vor.

Wer auch etwas von diesem Kuchen abhaben möchte, der sollte auf die Ex-Tage für die aktuelle Woche schauen. Hier gehen einige wirklich spannende Dividendenaktien Ex-Dividende und zahlen anschließend ihre Ausschüttungen an Anleger.

13,6% Dividendenrendite bei diesen Aktien sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Telia Company – Ex-Dividende: 30.10.2024 – Dividendenrendite: 6,1 Prozent

Bank Montreal – Ex-Dividende: 30.10.2024 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent

AGNC Invest – Ex-Dividende: 31.10.2024 – Dividendenrendite: 13,6 Prozent

Ellington Financial– Ex-Dividende: 31.10.2024 – Dividendenrendite: 12,5 Prozent

ENN Energy – Ex-Dividende: 01.11.2024 – Dividendenrendite: 5,2 Prozent

Emera Inc – Ex-Dividende: 01.11.2024 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Realty Income – Ex-Dividende: 01.11.2024 – Dividendenrendite: 4,9 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Telia

Erster Wert ist Telia, ein in Osteuropa und Skandinavien aktiver Mobilfunkanbieter. Aktuell bietet das 12,0 Milliarden US-Dollar schwere Unternehmen eine Dividendenrendite von 6,1 Prozent, wobei seit 21 Jahren infolge eine Ausschüttung gezahlt wird.

Dividendenaktie: Ellington Financial

Wer wirklich hohe Dividenden kassieren will, der kann in dieser Woche einen Blick auf Ellington Financial werfen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Investor, der auf Kredit in besicherte Kredite, wie Hypotheken investiert.

Dividendenaktie: Realty Income

Doch besonders interessant könnte aktuell “The monthly Dividend Company” Realty Income sein, denn der REIT wird aktuell durch die sinkenden Zinsen beflügelt. Dazu gibt es bei dem Dividendenaristokraten eine immer noch attraktive Ausschüttung von 4,9 Prozent.

