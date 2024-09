Die Nvidia-Aktie hat seit gestern einen erheblichen Rückgang verzeichnet und verlor zeitweise im zweistelligen Bereich. Ist die Aktie nun ernsthaft angeschlagen, oder stellt dies die einmalige Einstiegschance dar, von der viele Anleger schon lange träumen?

Es kam zu einem heftigen Schlag: Nicht nur geriet der amerikanische Aktienmarkt insgesamt aufgrund schwacher Konjunkturdaten unter Druck, auch der Börsen-Star Nvidia wurde hart getroffen. Seit dem gestrigen Dienstagnachmittag verlor die Aktie bis zum Mittwoch-Vormittag mehr als 13 Prozent im Minus.

Bereits in der vergangenen Woche wurde die Aktie nach Veröffentlichung der Quartalszahlen abgestraft – obwohl diese eigentlich positiv waren, herrschte dennoch Unsicherheit unter den Anlegern.

Wie sollten sich Anleger nach dem jüngsten Kursrutsch nun positionieren?

Nvidia-Kursrutsch – Ist der KI-Hype vorbei und gibt es womöglich gar Kartellprobleme?

„Einige neuere Untersuchungen haben infrage gestellt, ob die Einnahmen aus Künstlicher Intelligenz allein die umfangreichen Kapitalausgaben dafür letztendlich rechtfertigen werden. Bei der Beurteilung der KI-Kapitalausgaben einzelner Unternehmen müssen Anleger berücksichtigen, ob diese ihre Bilanzen und ihr Kapital optimal nutzen“, erklärten Strategen von BlackRock am Dienstag in einer Kundenmitteilung, berichtete Reuters.



Doch nicht nur schwache Konjunkturdaten dämpften die KI-Euphorie. Laut einem Bericht von Bloomberg haben US-Kartellbehörden nun auch Nvidia ins Visier genommen und Informationen angefordert. Der Grund: Nvidia könnte es seinen Kunden mit seinen Technologien erschweren, zu anderen Anbietern zu wechseln.

Nvidia-Aktie stürzt ab – KI-Hype vorbei oder einmalige Einstiegschance?

Wie ist der jüngste Kursrutsch von Nvidia nun zu bewerten? Börse Online rät zur Gelassenheit. Bei Künstlicher Intelligenz handelt es sich nicht um einen vorübergehenden Hype, sondern um eine bahnbrechende technologische Entwicklung, die unser Leben in den kommenden Jahren erheblich verändern wird – erste Anzeichen sind bereits jetzt sichtbar. An den Börsen herrschte zuletzt jedoch eine extreme Euphorie, die möglicherweise bereits zu viel davon in den Kursen eingepreist hat, obwohl es noch einige Jahre dauern könnte, bis sich die KI-Euphorie auch in den Unternehmenszahlen niederschlägt. Der KI-Hype ist also nicht vorbei, aber es könnte sein, dass er an den Börsen nun auf eine realistischere Grundlage gestellt wird.

Diese realistische Neubewertung ändert nichts daran, dass Nvidia mit seinen Technologien ein entscheidender Wegbereiter im Bereich KI ist. Auch die Analysten bleiben optimistisch und empfehlen mehrheitlich den Kauf. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 148 US-Dollar sehen sie derzeit Kurschancen von fast 40 Prozent. Bisher hat keiner der Analysten sein Kursziel gesenkt oder seine Einstufung angepasst.

Zusätzlich ist Nvidia mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38 derzeit deutlich günstiger zu haben als mit dem durchschnittlichen KGV der letzten fünf Jahre, das bei 46 lag. Auch aus finanzieller Sicht sieht es sehr gut aus, wie die jüngsten Quartalsberichte zeigten. Für dieses Geschäftsjahr erwarten Analysten bei Umsatz und Gewinn Zuwächse im dreistelligen Bereich, und selbst für das darauffolgende Geschäftsjahr sind noch hohe zweistellige Zuwächse zu erwarten.

Börse Online rät daher zur Ruhe und empfiehlt, die aktuelle Schwäche zu nutzen. Es sei auch erwähnt, dass Nvidia als Chiphersteller eine zyklische Aktie ist, die regelmäßig solche Kursschwankungen erlebt. Anleger, die langfristig an das Potenzial glauben, sollten sich davon nicht verunsichern lassen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

