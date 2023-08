Ein Analyst ist bei der heiß gelaufenen KI-Aktie Nvidia so optimistisch wie fast niemand sonst – doch hat der Chip-Wert wirklich noch 25 Prozent Potenzial? Oder erfolgt bald die lange erwartete Korrektur der Aktie?

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia vor den Quartalszahlen am 23. August von 475 auf 540 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des jüngsten Rückschlags bleibe die Aktie aussichtsreich, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am vergangenen Dienstag publizierten Studie. Er habe deshalb seine Schätzungen kräftig erhöht. Doch kann die Aktie wirklich diese Performance hinlegen?

Nvidia-Aktie: Ist der Titel überbewertet?

Mit einem KGV von 55 ist die Nvidia-Aktie für die meisten Investoren viel zu teuer und deswegen unattraktiv. Die hohe Bewertung resultiert vor allem aus einer Rallye der Aktie seit Anfang des Jahres rund um den KI-Hype.

So konnte die Aktie seit dem 1. Januar 2023 um 193 Prozent im Kurs zulegen.

Allerdings streiten sich die Analysten aktuell darum, ob die Bepreisung für Nvidia ein fairer Wert für einen Titel mit viel Wachstumspotenzial ist oder ob die Aktie einfach massiv überbewertet ist. So ist bei den Kurszielen von 211 bis 1000 US-Dollar alles dabei.

Und tatsächlich erscheint die Bewertung der Aktie sehr ambitioniert vor allem wenn man sich vor Augen ruft, dass diese auf Basis eines Hypes rund um künstliche Intelligenz entsteht. Sollte dieser wieder abflachen, dann könnte auch die Aussicht auf die prognostizierten Wachstumsraten schnell verschwinden. Primär dann wenn man sich vor Augen ruft, dass die globale Weltwirtschaft auf eine Rezession zusteuert.

Sind bei der Nvidia-Aktie noch 25 Prozent drin?

Trotzdem muss das Kursziel der UBS in diesem Kontext allerdings keinesfalls falsch sein – im Gegenteil. Nvidia ist eine stark gehypte Aktie und von diesem Standpunkt her spricht wenig dagegen, dass der Titel in noch höhere Bewertungsregionen vorstößt. Auch spricht dafür, dass sich die Aktie nach einem kurzen Absacker unter die 50-Tage-Linie direkt wieder erholt hat und den Aufwärtstrend jetzt fortsetzen kann.

Dementsprechend empfiehlt es sich momentan nicht gegen Nvidia zu wetten, auch wenn vielen Anlegern klar ist, dass die Aktie das momentane Bewertungsniveau nicht ewig halten kann und eine Korrektur vermutlich früher oder später erfolgen muss.

Wer also hier dabei sein will, der sollte sich der Risiken bewusst sein. Wenn man diese allerdings nicht tragen kann und trotzdem in KI investieren will, dann kann man einen Blick auf den diversifizierten Börse Online Künstliche Intelligenz Index werfen.

