Welche Chip-Aktien haben das Potenzial, dank KI den nächsten sagenhaften Kursanstieg wie Börsen-Star Nvidia zu erleben? Die Analysten von Bernstein haben klare Favoriten.

Ein Kursfeuerwerk wie Nvidia? Der Tech-Gigant konnte bereits 2023 beeindruckende 200 Prozent Kurszuwachs verzeichnen und wiederholte diesen Erfolg auch 2024. Klar: Nvidia gilt als Schlüsselspieler der Künstlichen Intelligenz (KI). Die Chips des Unternehmens bilden die Basisinfrastruktur für die moderne Technologie.

Doch neben Nvidia gibt es weitere vielversprechende Chip-Aktien, die vom KI-Boom profitieren könnten. Die Top-Analysten von Bernstein verraten, welche Titel Anleger für 2025 im Depot haben sollten.

Die nächste Nvidia-Moment-Aktie?

In ihrer aktuellen Mitteilung nennen die Bernstein-Analysten neben Nvidia vor allem Broadcom als aussichtsreichen Kandidaten, berichtete jüngst das Finanzportal "Seeking Alpha".

„Broadcom könnte seinen eigenen 'Nvidia-Moment' erleben“, so die Experten. Der Grund: Das Unternehmen profitiert stark von anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreisen (ASICs) und Netzwerklösungen für KI. Besonders der Wachstumsschub durch VMware und die Neuausrichtung des Kerngeschäfts sorgen für zusätzliche Dynamik.

Ein weiterer Favorit der Bernstein-Analysten ist Qualcomm. Auch wenn die Aktie bislang nicht mit der Konkurrenz mithalten konnte, sehen die Experten großes Potenzial:

„Edge AI ist inhaltlich positiv, die Nachbarschaftsgeschichte ist echt und es besteht ein Optionswert rund um PCs“, heißt es in der Mitteilung, die von Seeking Alpha zitiert wird. Der Analystentag deute auf einen plausiblen Umsatz von 50 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 13 bis 15 US-Dollar bis 2029 hin.

Trotz des sogenannten Apple-Überhangs, der die Aktie derzeit belastet, stuft Bernstein Qualcomm als „Outperform“ ein. Das Kursziel liegt bei 215 US-Dollar, was ein Kursplus von 36 Prozent bedeutet.

Im Bereich der Halbleiterausrüstung hebt Bernstein außerdem noch Applied Materials hervor.

Bei AMD dagegen zeigt sich das Analysehaus etwas zurückhaltender. Zwar sei die KI-Story des Nvidia-Konkurrenten real, jedoch schätzen die Experten das Potenzial im Vergleich zum Gesamtmarkt eher gering ein:

„Es ist unwahrscheinlich, dass die Erwartungen der Anleger übertroffen werden.“ Bernstein belässt die Aktie daher auf „Market Perform“ mit einem Kursziel von 150 US-Dollar und entsprechend moderaten Kurschancen von 20 Prozent.

Während Nvidia weiterhin der unangefochtene KI-Marktführer bleibt, könnten Titel wie Broadcom und Qualcomm 2025 zu den großen Gewinnern zählen. Anleger, die frühzeitig einsteigen, könnten von einem potenziellen „Nvidia-Moment“ bei diesen Aktien profitieren.

