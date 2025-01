Quantencomputing könnte das nächste große Ding am Aktienmarkt werden. Doch welche Aktie könnte davon am meisten profitieren? Eine Künstliche Intelligenz hat einen spannenden Kandidaten gefunden.

Sie sorgte endlich wieder für Begeisterung im Silicon Valley: Künstliche Intelligenz (KI). Seit der Chatbot ChatGPT Ende 2022 der breiten Masse vorgestellt wurde, war das Thema KI plötzlich überall und ungeahnte Möglichkeiten tauchten auf. Entsprechend konnten Aktien wie Nvidia oder Palantir, die hier entscheidende Spieler sind, enorm profitieren.

Doch nun munkeln Experten bereits über das neue große Ding. Stichwort: Quantencomputing. Quantencomputer funktionieren anders als ursprüngliche Computer und können Aufgaben lösen, die bisher als unmöglich oder sehr zeitintensiv gesehen wurden. Besonderes Potenzial: Dadurch können auch KI-Modelle noch viel schneller trainiert werden.

Kurz gesagt: Wenn auch noch in einer sehr frühen Phase, haben Quantencomputer das Potenzial, zukünftig die Welt zu revolutionieren. Etwas, das auf die Wachstumschancen hindeutet: Tech-Giganten wie IBM, Microsoft und Google investieren massiv in diesen Bereich. Besonders Google sorgte kürzlich für Aufsehen, als es einen Durchbruch erzielte mit der Vorstellung des neuen Quantenprozessors „Willow“.

Die beste Aktie für Quantencomputing 2025 – KI hat sie gefunden

Doch wie erwähnt: Das Thema Quantencomputing steht erst noch am Anfang und es ist extrem schwierig, schon jetzt die potenziellen Gewinner zu bestimmen. Anleger, die sich daher noch auf keinen Einzelkandidaten festgelegen wollen, können einen Blick auf den neuen Quantum Computing Index vom Aktionär werfen.

Dennoch: Wer schon jetzt die möglichen Gewinner identifiziert, könnte zukünftig enorm hohe Gewinne einfahren. Und wenn einer weiß, wer die Quantencomputing-Aktien von Morgen sind, dann ist es wohl eine Künstliche Intelligenz. Denn die verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen miteinfließen lassen und berücksichtigen. Wir wandten uns hierfür an die wohl berühmteste KI: den Chatbot ChatGPT von Open AI. Hierfür verwendeten wir die Premium-Version GPT4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit können die Antworten teils gekürzt worden sein, der Sinn wird jedoch in jedem Fall erhalten.

Wir fragten die KI daher ganz direkt: Welche Aktie wird der größte Gewinner im Bereich Quantencomputing im Jahr 2025 sein?

ChatGPT: Die Identifizierung der Aktie, die im Bereich Quantencomputing im Jahr 2025 den größten Gewinn verzeichnen wird, ist aufgrund der dynamischen und sich schnell entwickelnden Natur dieses Sektors schwierig. Dennoch gibt es mehrere Unternehmen, die aufgrund ihrer aktuellen Entwicklungen und Investitionen im Quantencomputing-Bereich Beachtung finden:

D-Wave Quantum Inc.: Das Unternehmen hat kürzlich eine Partnerschaft mit Carahsoft Technology angekündigt, um die Einführung seiner Quantencomputing-Lösungen innerhalb der US-Regierung zu fördern. Diese Zusammenarbeit könnte D-Wave helfen, seine Technologien in großem Maßstab zu implementieren.

Rigetti Computing: Rigetti hat sein 84-Qubit-Ankaa-3-System eingeführt und plant, dieses im ersten Quartal 2025 über Amazon Braket und Microsoft Azure verfügbar zu machen. Das Unternehmen verzeichnete erhebliche Kursgewinne und zeigt Fortschritte bei der Reduzierung von Fehlerraten.

IonQ Inc.: IonQ hat in den letzten Monaten einen Anstieg des Aktienkurses verzeichnet und plant die Einführung eines 100-Qubit-Computers namens Tempo bis Ende des Jahres (Anm. der Redaktion: IonQ plant die Einführung des "Tempo"-Systems mit 64 algorithmischen Qubits im Jahr 2025 und nicht eines 100-Qubit-Computers bis Ende dieses Jahres ). Obwohl das Unternehmen Fortschritte macht, steht es im Wettbewerb mit größeren Akteuren wie IBM.

IBM: Obwohl IBMs Aktienkurs nicht denselben Anstieg wie bei anderen Quantencomputing-Unternehmen verzeichnete, verfügt das Unternehmen über eine lange Geschichte und Expertise im Quantencomputing. Analysten sehen in IBM weiterhin Potenzial in diesem Bereich.

Es ist wichtig zu beachten, dass einige Experten, wie der CEO von Nvidia, Jensen Huang, die Ansicht vertreten, dass nützliche Quantencomputer noch Jahrzehnte entfernt sein könnten.

Und wenn du dich hypothetisch für eine davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich mich hypothetisch entscheiden müsste, würde ich IonQ Inc. wählen. Hier sind die Gründe:

1. Starke technische Fortschritte: IonQ hat sich als Vorreiter in der Entwicklung von Quantencomputern auf Basis von Ionenfallen etabliert. Diese Technologie ist vielversprechend, da sie stabilere Qubits erzeugen kann als einige konkurrierende Ansätze.

2. Marktposition: IonQ hat es geschafft, frühzeitig Partnerschaften mit großen Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services (AWS), Google Cloud und Microsoft Azure einzugehen. Diese Integration in bestehende Cloud-Ökosysteme ist ein starker Vorteil.

3. Zukunftsorientierte Ziele: Das Ziel, bis Ende 2025 einen 100-Qubit-Computer namens Tempo auf den Markt zu bringen, ist ambitioniert und könnte das Unternehmen in den Vordergrund rücken, falls es erfolgreich ist. (Anm. der Redaktion: IonQ plant die Einführung des "Tempo"-Systems mit 64 algorithmischen Qubits im Jahr 2025 und nicht eines 100-Qubit-Computers bis Ende dieses Jahres)

4. Wachsendes Interesse: Der Aktienkurs von IonQ hat in den letzten Monaten einen positiven Trend gezeigt, was das Interesse der Investoren an den Fortschritten des Unternehmens widerspiegelt.

5. Spezialisierung: Im Vergleich zu großen Tech-Unternehmen wie IBM, die in vielen Bereichen tätig sind, konzentriert sich IonQ ausschließlich auf Quantencomputing. Dies könnte sich als Vorteil erweisen, wenn es gelingt, den Quantenmarkt signifikant voranzutreiben.

