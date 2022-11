ON Semiconductor-Aktie auf Allzeithoch: Was die Charttechnik jetzt sagt von Karen Szola

Der Kurs des US-Chipherstellers markierte am Dienstag, 15. November, ein neues Allzeithoch bei 77,28 US-Dollar - ein klassisches Kaufsignal aus dem Blickfeld der Technischen Analyse. Auch wenn es im heutigen Handel und eventuell auch in den kommenden Tagen zu Rücksetzern kommt, so dient dies in der Regel zum Abbau der überhitzten Indikatoren. Denn davon unberührt sich und sollten es auch bleiben, sowohl die um 61 Dollar notierende 200-Tage-Linie sowie der langjährige Aufwärtstrend, der leicht unterhalb des Gleitenden Durchschnitts liegt.



Saisonal günstige Phase startet

Auch die saisonale Analyse spricht für eine Investition in die Aktie. Die statistische Auswertung über die vergangenen zwölf Jahre zeigt, dass bei einem Einstieg am Freitag, 18. November, in die ON Semiconductor-Aktie – Ausstieg am 18. Januar – ein durchschnittlicher Gewinn von 19,3 Prozent erzielt wurde. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei über 83 Prozent. Das durchschnittliche Verlustrisiko betrug im genannten Zeitraum minus 5,34 Prozent.

Eine Wette auf die Saisonalität

Um diese Gewinnchancen aus Technik und Saisonalität zu nutzen, empfiehlt sich neben dem Basiswert auch ein gehebeltes Produkt für risikobereitere Anleger. Vorsichtigen Naturen sei zu einer unter der Unterstützungszone um 60/58 Dollar liegende Schwelle geraten.

Empfehlung: Knock-out-Call auf ON Semiconductor

WKN: HG4J9G

Knock-out-Schwelle: 55,24 US-Dollar

Hebel: 4,1

Abstand Knock-Out: 22,24 %

Laufzeit: endlos

Emittentin: HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH