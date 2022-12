Die Notierung des US-Unternehmens, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Lastwagen spezialisiert hat, kletterte jetzt auf ein neues Allzeithoch. Technische Analysten wissen um diese Bedeutung. Von Karen Szola

Neue Rekordmarken haben derzeit Seltenheitswert. Umso mehr Aufmerksamkeit gehören jenen Titeln, die gerade ein neues Allzeithoch erobern. Eine dieser Aktien ist Paccar, die an der NASDAQ gelistet ist. Technische Analysten stufen den Vorstoß in charttechnisches Neuland hoch ein und bewerten diese Bewegung als neues Kaufsignal. In der Regel testet der Kurs im Anschluss nochmals das alte Ausbruchsniveau (natürlich kein Muss), um hiernach wieder gen Norden anzusteigen.

Foto: Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Paccar: Kursverlauf seit 1986

Im übergeordneten Aufwärtstrend klettert der Paccar-Titel seit nunmehr 32 Jahren (!!!) regelmäßig auf immer neue Reaktionshochs - so, wie auch jetzt wieder. Das neue Allzeithoch liegt nun bei 107,18 Dollar. Diese dynamische Aufwärtsreaktion bestätigt und festigt den Aufwärtstrend. Um diesen Rekord zu erreichen, bedarf es allerdings zwischenzeitlicher Konsolidierungsphasen. Wie im unteren Chart ersichtlich ist, dauerte die letzte Verschnaufpause zirka zwei Jahre.



Foto: Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Paccar: Kursverlauf seit 2018

Im Kursverlauf formte sich in dieser Zeit ein Seitwärtskorridor, in dessen Begrenzungen sich Paccar bis vor kurzem bewegte. Dabei lag die untere Tradingzone um rund 80 US-Dollar. Den Deckel, also den Widerstand, bildete die Region um 95/100 Dollar. Rutscht der Kurs nun nicht mehr nachhaltig in die alte Konsolidierungsrange unter 95 Dollar zurück, lässt sich aus dieser auch als Rechteck-Formation bezeichneten Spanne ein mittel- bis langfristiges Kursziel bei etwa 120 Dollar ableiten.