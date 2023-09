Unternehmensprofil

Die PACCAR Inc. bezeichnet sich selbst als einen weltweiten Technologieführer in den Bereichen Design, Produktion und Kundenservice von leichten, mittelschweren und schweren Lastkraftwagen sowie diesbezüglichen Ersatzteilen. Dieses Geschäft wird unter den Hauptmarken Kenworth, Peterbilt, Dynacraft, Leyland, PACCAR und DAF betrieben. Daneben bietet das Unternehmen kundenorientierte Finanzdienstleistungen, Informationstechnologien und Ersatzteile rund um das Kerngeschäft an. Die Ursprünge des Unternehmens reichen bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück. Seit 1972 wurde die Gesellschaft dann in PACCAR umbenannt.

Offizielle Webseite: www.paccar.com