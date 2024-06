Mit dem sechsten Gewinn der Champions-League-Trophäe zählt Toni Kroos zweifelsfrei zu den erfolgreichsten Fußballern, das hat selbst der Weltfußballer Lionel Messi nicht geschafft. Eine Analyst hatte in der Vergangenheit Palantir mit Messi verglichen, was steckt dahinter?



Knapp ein Jahr ist es her, als der Analyst Daniel Ives von Wedbush Palantir als den "Messi der künstlichen Intelligenz" bezeichnet hatte. In seiner Analyse betonte er, dass Palantir eine herausragende Position im Bereich der KI eingenommen hat und sich auf dem besten Weg befindet, ein zentraler Akteur in der KI-Revolution zu werden.



Was macht Palantir?

Palantir Technologies ist ein amerikanisches Softwareunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Datenanalyseplattformen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Lösungen an, die es Organisationen ermöglichen, große Mengen komplexer Daten zu integrieren, zu analysieren und zu visualisieren. Palantir bedient Kunden aus verschiedenen Sektoren, darunter die Finanzindustrie, das Gesundheitswesen, die Fertigungsindustrie und der öffentliche Sektor. Ferner arbeiten die Amerkaner mit großen Regierungsorganisationen, darunter das US-Verteidigungsministerium und andere Sicherheitsbehörden, zusammen.



Neuer Auftrag

Gut ein Jahr nach der Analyse hat sich die Aktie gut entwickelt und konnte seitdem mehr als 40 Prozent zulegen. Palantir hat jüngst vom US-Verteidigungsministerium einen Festpreisvertrag über 480 Millionen Dollar für einen Prototyp seines KI-Systems Maven erhalten. Die Hauptfunktionen der Technologie beruhen unter anderem auf der Bild- und Videoanalyse, mit der feindliche Aktivitäten erkannt werden. Der Vertrag hat einen voraussichtlichen Auslieferungstermin im Mai 2029.



Spannende Firma

Nachdem Palantir die Umsatzerwartungen übertroffen hatte, aber der Ausblick vielen Analysten zu verhalten schien, ist die Aktie zunächst auf Tauchstation gegangen. Davon hat sich der Anteilsschein mittlerweile wieder ein gutes Stück erholt. Die Aktie sollte in keiner Watchlist fehlen; kursschwache Tage sind ein gute Möglichkeit, um ein paar Stücke ins Depot zu legen. Ansteigende Investitionen im Bereich der Terrorismusbekämpfung und der Sicherheit sowohl bei öffentlichen Auftraggebern als auch bei Privatunternehmen sprechen langfristig für das amerikanische Unternehmen.



Fazit Künstliche Intelligenz und Big-Data-Anwendungen sind gefragt wie nie und Palantir bietet in diesen Bereichen ein breites Portfolio an. Anleger, die von dem größten Megatrend aller Zeit profitieren möchten, haben mit dem Indexzertifikat DA0ABV die Möglichkeit, an der Entwicklung des BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index und seinen 18 Indexmitgliedern nahezu eins zu eins zu profitieren, mehr Infos zum Index gibt es hier.

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies