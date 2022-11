Der Zahlungsdienstleister schlug im dritten Quartal Erwartungen für Umsatz und Gewinn, ein vorsichtiger Ausblick schickte die PayPal-Aktie aber abwärts. Warum das Papier ein Kauf bleibt. Von Julia Pfanner

Die Erwartungen für Umsatz und Gewinn im dritten Quartal hat Paypal übertroffen, die Prognose für den Gewinn je Aktie für das laufende Ge- schäftsjahr erhöht, eine neue Partnerschaft mit Apple verkündet — die Nachrichten zu den Paypal-Zahlen zum dritten Quartal lesen sich eigentlich gut. Die Anleger waren trotzdem enttäuscht, und zwar vom Ausblick für das Schlussquartal in diesem Jahr. Die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr senkte der US-Zahlungsdienstleister in Erwartung eines breiteren wirtschaftlichen Abschwungs ab, die fürs vierte Quartal in Aussicht gestellten knapp 7,4 Milliarden US-Dollar lagen unter den Erwartungen von Analysten.

PayPal: Viel Positives dabei

Auf der positiven Seite bedeutet aber die niedrigere Prognose für den Umsatz bei gleichzeitiger Erhöhung des Ausblicks für den Gewinn je Aktie, dass sich der Ausblick für die Marge verbessert hat. Wenn das so bleibt, könnte das künftig den Gewinn stützen. Und vom langfristigen Trend hin zu digitalen Zahlungen sollte die Paypal-Aktie stark profitieren können und ist nach wie vor etwa im Onlinehandel führend. Dazu kommt, dass das Unternehmen sein Angebot erweitert und kürzlich zum Beispiel neue Funktionen etwa bei Kryptowährungen und Zahlungsmöglichkeiten in Geschäften hinzugefügt hat.

PayPal

Einschätzung zur PayPal-Aktie

Und Umsatz und Gewinn fürs dritte Quartal konnten schließlich die Erwartungen übertreffen: Der Umsatz stieg etwas stärker als erwartet und legte in den drei Monaten von Juli bis September um elf Prozent auf 6,85 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie ist nur leicht gesunken, von 1,11 auf 1,08 Dollar. Analysten hatten hier nur einen Gewinn von 96 Cent pro Aktie erwartet.

Im laufenden Geschäftsjahr soll der bereinigte Gewinn je Aktie jetzt zwischen 4,07 und 4,09 Dollar liegen, man profitiere von anhaltenden Produktivitätsinitiativen, heißt es vom Unternehmen. Vorher war man von 3,87 bis 3,97 Dollar je Aktie ausgegangen. Und selbst die gesenkte Umsatzprognose fürs Gesamtjahr würde immer noch ein Wachstum von etwa 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeuten.

