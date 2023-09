Unternehmensprofil

PayPal Holdings, Inc. ist ein führendes Technologieplattformunternehmen, das digitale und mobile Zahlungen im Namen von Verbrauchern und Händlern weltweit ermöglicht. Mit seiner Plattformen (einschließlich PayPal, PayPal Credit, Venmo, Xoom, iZettle und Hyperwallet sowie Braintree products) stellt der Konzern Nutzern jeder Größe eine breite Palette von sicheren und einfachen Zahlungslösungen für Händler-Websites, mobile Geräte und Anwendungen sowie für Offline-Verkaufsstellen zur Verfügung. PayPal Holdings, Inc. wurde im Januar 2015 in Delaware eingetragen.

Offizielle Webseite: www.paypal.com