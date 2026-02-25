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WKN A14R7U
ISIN US70450Y1038
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 36,15 34,69 33,17 31,80 29,77
    Nettogewinn (Mrd) 4,65 4,72 5,23 4,15 4,25
    Gewinn/Aktie 5,62 5,04 5,46 4,03 3,85
    Dividende/Aktie 0,51 0,56 - - -
    Rendite (%) 0,80 0,98 - - -
    KGV 9,88 10,63 10,69 21,18 15,95
    KUV 1,27 1,45 1,68 2,69 2,21

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    PayPal Holdings, Inc. ist ein führendes Technologieplattformunternehmen, das digitale und mobile Zahlungen im Namen von Verbrauchern und Händlern weltweit ermöglicht. Mit seiner Plattformen (einschließlich PayPal, PayPal Credit, Venmo, Xoom, iZettle und Hyperwallet sowie Braintree products) stellt der Konzern Nutzern jeder Größe eine breite Palette von sicheren und einfachen Zahlungslösungen für Händler-Websites, mobile Geräte und Anwendungen sowie für Offline-Verkaufsstellen zur Verfügung. PayPal Holdings, Inc. wurde im Januar 2015 in Delaware eingetragen.

    Offizielle Webseite: https://www.paypal.com

    Aktionärsverteilung