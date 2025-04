Plötzlich gibt es an der Börse gewaltige Kursgewinne. Der Hintergrund: Donald Trump will die Zölle pausieren. Was Anleger jetzt wissen müssen.

"Präsident Donald Trump kündigte eine 90-tägige Aussetzung aller „gegenseitigen“ Zölle an, die um Mitternacht in Kraft traten", berichtet CNN am frühen Abend. "Ausnahmen gelten für China, wo die Zölle auf 125 Prozent erhöht werden. Der US-Finanzminister sagte, Trumps Entscheidung, die Zölle zurückzufahren, belohne Länder, die sich im schwelenden Handelskrieg gegen Vergeltungsmaßnahmen entschieden hätten, und lasse Zeit für die Aushandlung neuer Handelsabkommen."

Doch was bedeutet das nun für Anleger?

Trump nimmt Zölle zurück: Börsen feiern gewaltige Gewinne

Urplötzlich schießt der Dow Jones Index an der Wall Street um über 2.000 Punkte auf ein Plus von 6 Prozent. Der S&P 500 schießt 7 Prozent nach oben auf 5.350 Punkte und der Tech-Index Nasdaq erklimmt mit einem Plus von 9,3 Prozent den Börsenthron.

Die plötzliche Ankündigung der Zoll-Pause nährt unter Börsianern Hoffnung, dass es doch noch zu gütlichen Verhandlungen kommt. Zunächst ist zwar nur eine Pause von 90 Tagen anberaumt, doch eben diese kann für Verhandlungen genutzt werden.

Ein Dorn im Auge bleibt Investoren aber, dass der Zollstreit mit China noch weiter eskalieren kann:

Was sollten Anleger jetzt tun?

Anleger sollten jetzt weder brachial auf den fahrenden Zug aufspringen, aber auch nicht komplett am Seitenrand verweilen. Wer ohnehin noch gut investiert war, der lässt die Gewinne einfach laufen und zieht Stopps nach. Wer weiß, was morgen wieder passiert. Darauf muss man gefasst sein.

Wer sehr viel Cash auf der Seite hat, der versucht nun tranchenweise zurück in den Markt einzusteigen. Aber nicht alles auf einmal investieren, denn der Zollstreit mit China kann noch weiter eskalieren.

Zu den größten Gewinnern heute zählen Strategy mit einem Plus von 19 Prozent, gefolgt von Arm Holdings mit 18 Prozent, Microchip Technology mit 17,6 Prozent, AMD mit 16,5 Prozent und ON Semiconductor mit 16 Prozent.