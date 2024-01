Trotz grüner Weihnachten: Der Winter ist in Deutschland und auf der gesamten Nordhalbkugel spontan zurückgekehrt. Diese Aktien könnten jetzt die großen Profiteure sein:

Deutschland erlebt seit dem Wochenende einen Wintereinbruch und deutlich niedrigere Temperaturen sind zu erwarten. Nach grünen Weihnachten ist dieses Phänomen auf dem Rest der Nordhalbkugel, primär in Amerika, ebenfalls sichtbar.

Diese Aktien sind die großen Profiteure des Wintereinbruchs

Dementsprechend erleben klassische “Winteraktien” an der Börse gerade ihr Comeback in der Hoffnung auf mehr Umsätze und eine mögliche Sonderkonjunktur. Anleger, die davon profitieren wollen, sollten sich diese drei Werte genauer anschauen:

Douglas Dynamics (KGV 19,2 / Dividendenrendite: 4,6 Prozent)

Spannend bei einem Wintereinbruch sind stets die Hersteller von Tausalzen, um die Straßen in einem solchen Umfeld befahrbar zu machen. Einer der größten Anbieter in den USA ist Douglas Dynamics, während in Deutschland diese Rolle einer K+S zuzuschreiben ist.

Anders als K+S liegt das vornehmliche Geschäft von Douglas Dynamics aber nicht auf Kalisalz, sondern dem Zubehör für Truck Fahrer und LKWs, wobei unter anderem Streusand und -salz wichtige Produkte sind. Auch Schneeketten & Co. bietet das Unternehmen an.

Polaris (KGV 9,2 / Dividendenrendite: 2,9 Prozent)

Schnee und Eis sind nicht für alle Menschen Grund zur Sorge, denn seit sich die Freizeitindustrie dem Thema angenommen hat, lässt sich auf viele Arten und Weisen im winterlichen Getümmel Spaß haben.

Eine Aktie, mit der Anleger profitieren können, ist die von Polaris, einem Hersteller von Booten und Schneemobilien. Letztere finden bei stärkeren Wintern, entsprechend höhere Absätze.

Vail Resorts (KGV 22,1 / Dividendenrendite: 3,9 Prozent)

Langer und harter Winter? Ein Segen für die Aktionäre von Vail Resorts, denn das Unternehmen hängt stark an den Wetterbedingungen. Grund: Vail Resorts ist einer der größten Besitzer von Ski-Hotels in den Bergregionen Nordamerikas.

Neben den 41 Unterkünften betreibt man auch noch eigene Pisten, Gastronomiebetriebe und Schulen für angehende Skifahrer. Mit diesem Konzept ist man übrigens bereits seit 1845 aktiv.

