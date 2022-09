Die Aktie des US-Wasserstoff-Unternehmens Plug Power hat sich allein in den letzten drei Monaten verdoppelt. Sowohl das Unternehmen als auch Analysten sind der Meinung, dass das aber noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. So hat Plug Power Chef Andrew Marsh gerade prophezeit, dass der Wasserstoff-Boom in den USA jetzt erst richtig durchstarten wird. Er begründet das mit dem neuen Gesetz Inflation Reduction Act (IRA), das kürzlich vom US-Senat abgesegnet worden ist und nun noch vom Repräsentantenhaus angenommen werden muss, was aber als wahrscheinlich gilt.

Der IRA stellt Milliarden von Dollar für die Produktion von sauberen und erneuerbaren Energien zur Verfügung und würde eine Produktionssteuergutschrift (PTC) einführen, die einen Anreiz für die Produktion von sauberem Wasserstoff bietet. "Mit der Verabschiedung des Gesetzes erwarten wir einen Boom für unser Geschäft mit Elektrolyseuren und grünem Wasserstoff. Alle Anwendungen, die heute grauen Wasserstoff [aus fossilen Brennstoffen hergestellt] verwenden, wie zum Beispiel die Düngemittelherstellung, werden nun in der Lage sein, grünen Wasserstoff zu einem wettbewerbsfähigen Preis mit grauem zu kaufen", zitiert die Wirtschaftsagentur Bloomberg den Plug Power-Chef.

Anmerkung der Redaktion: Anleger können mit dem Euro Wasserstoff Maxx Zukunft-Zertifikat (ISIN DE000LS9QTU9) breit gestreut in die gesamte Wertschöpfungskette von Wasserstoff investieren. Dabei reicht die Palette von der Erzeugung von Wasserstoff mit erneuerbaren Energien über die Infrastruktur bis hin zu Brennstoffzellen/Anwendungen. Weitere Details zum Euro Wasserstoff Maxx Zukunft gibt es hier .

Auch die Analysten sind positiv gestimmt und sehen weitere Kursgewinne für die Aktie. So hat laut Bloomberg die Citigroup gerade erst ihr Kursziel für die Aktie deutlich von zuvor 20 US-Dollar auf nun 36 Dollar angehoben. Insgesamt sind bei Bloomberg 29 Analysten für die Aktie von Plug Power gelistet. Davon empfehlen 21 die Aktie zu kaufen und acht, sie zu halten. Zum Verkauf rät kein einziger Experte. Plug Power mit Sitz in Latham im US-Bundesstaat New York ist dank seiner breiten Aufstellung so etwas wie ein Basisinvestment in Wasserstoff.