Erst in der vergangenen Woche hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs ihr Kursziel für die Dr.Ing. h.c.F. Porsche AG mit 117 Euro bestätigt. Mit dem jüngsten Kursanstieg werden die Analysten nun richtig mutig. In einer neuen Einschätzung sehen sie weitere 23 Prozent Potenzial. Doch ein Analyst ist noch optimistischer.



Porsche-Chef Oliver Blume ist für 2023 zuversichtlich für "sein" Unternehmen gestimmt. Die Erlöse der Porsche AG sollen gegenüber dem Vorjahr um mindestens sechs Prozent auf 40 bis 42 Milliarden Euro zulegen, gab er Ende März auf einer Investorenveranstaltung bekannt. Die Gewinnmarge des operativen Ergebnisses – bei Porsche traditionell ansehnlich – sieht der Vorstandsvorsitzende zwischen 17 und 19 Prozent.

George Galliers von Goldman Sachs bestätigte daraufhin seine Einstufung für die Porsche-Aktie auf "Buy" und mit einem Kursziel von 117 Euro. Der Auftritt des Porsche-Chefs habe die Widerstandskraft des Sportwagen-Herstellers nochmals unterstrichen, schrieb der Analyst in der vergangenen Woche in einer Studie.



Am heutigen Donnerstag nun erhöht Galliers sein Kursziel für die Porsche AG deutlich auf 145 Euro. Das entspricht einer Erhöhung um gut 23 Prozent im Vergleich zum bisherigen.



Bislang stimme die Gesamteffizienz des Antriebsstrangs batteriebetriebener Autos europäischer Hersteller bestenfalls mit der des US-E-Autoherstellers Tesla überein, schrieb der Analyst in einer Sektorstudie. Für das Luxussegment im Automarkt bleibt Galliers positiv gestimmt. Die Porsche-Aktie bleibe dabei eine einzigartige Anlagemöglichkeit.



Die Aktie der Porsche AG steht am Vormittag bei 118 Euro.



Einschätzungen zur Aktie der Porsche AG

Andrea Balloni von Mediobanca hat das Kursziel für die Porsche-Aktie am vergangenen Montag sogar auf 160 Euro angehoben. Doch nicht alle Analysten sind so optimistisch für Porsche gestimmt. Das US-Analysehaus Bernstein Research etwa hat seine Einstufung für die Sportwagen-Aktie am Dienstag mit "Underperform" und einem Kursziel von 87 Euro bestätigt.



Damit stehen die Amerikaner unter den 23 bei Bloomberg gelisteten Analysten aber allein da. Derzeit sehen 10 Experten die Aktie der Porsche AG als Kauf und 12 als Halteposition. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 120 Euro.



BÖRSE ONLINE glaubt an weiter steigende Porsche-Kurse und hat für die DAX-Aktie zuletzt ein Kursziel von 125 Euro ausgegeben. Eine baldige Anhebung steht im Raum, sofern keine einschneidenden Ereignisse dazwischenfunken.



