Sowohl beim Volkswagen Dachkonzern Porsche als auch bei BMW ist einiges los in diesen Tagen. Aber welcher Titel ist jetzt attraktiver? Und wo sollten Anleger jetzt zuschlagen?

Deutschland ist und bleibt das Land der Autobauer, was auch zur Folge hat, dass es hier sehr viele spannende Aktien im Automobilsektor gibt. Zwei davon sind definitiv die VW-Mutter Porsche und BMW. Beide Aktien werden dieser Tage aus unterschiedlichen Gründen besprochen. Doch welche Aktie ist jetzt attraktiver? Und welche Nachrichten gibt es zu den einzelnen Titeln?

Porsche-Aktie nach Quartalszahlen

Nachrichten bei Porsche gibt es einige, denn das Unternehmen vermeldete am Montag seine Quartalszahlen. Hierbei bestätigte das Management erfreulicherweise die bisherigen Jahresziele. Das bedeutet vor allem, dass die Verschuldung der Holding weiter sinken soll, von 6,7 Milliarden zum Ende 2022 auf 6,1 Milliarden bis 5,6 Milliarden Euro bis zum Ende diesen Jahres.

Dabei sollen vor allem Anleihen durch die Volkswagen-Dividenden getilgt werden, was Anleger sehr freute. Zudem soll das Konzernergebnis nach Steuern im laufenden Jahr weiterhin 4,5 bis 6,5 Milliarden Euro erreichen, nachdem es im ersten Quartal noch aufgrund von Bewertungseffekten um 38 Prozent abgestürzt war.

Anleger reagierten positiv auf die Nachrichten und hoben den Titel um rund ein Prozent nach oben.

BMW-Aktie nach Dividende

Bei BMW hingegen waren es aber nicht gute Nachrichten, sondern ein Kurssturz, welcher die Aktie in den Fokus der Öffentlichkeit brachte. So stürzte das Papier für viele überraschend in der vergangenen Woche um neun Prozent ab, was aber im Wesentlichen an dem Dividendenabschlag lag und keine tiefgründigen Nachrichten zur Ursache hatte.Lesen Sie dazu auch: BMW-Aktie heute abgeschlagen Schlusslicht im DAX – aber keine Panik!

Trotzdem zeigte sich die Aktie nach dem Abverkauf stabil und sogar leicht im Plus, was dem Titel jetzt eine exzellente Ausgangsposition für einen weiteren Aufwärtstrend bietet. So empfiehlt BÖRSE ONLINE den Titel aktuell mit einem Kursziel von 130 Euro bei einem Stoppkurs um die 69 Euro.

Welche Aktie ist jetzt interessanter?

Auch wenn Porsche die richtigen Schritte macht und die Verschuldung weiter abbaut, so dürfte die Aktie erst weiter abheben, wenn auch der VW-Konzern an Fahrt aufnimmt. Bis das der Fall ist, kann es aber aus der jetzigen Sicht und mit der aktuellen Uneinigkeit an der Spitze noch einige Zeit dauern.

BMW dagegen hat sich überraschend gut positioniert, sowohl im eigenen Markt als auch im Chart und wenig spricht dagegen, dass die Aktie sogar über den letzten Höchststand des Jahres bei 110 Euro klettern kann.

An sich spricht also nichts gegen beide Aktien. Jedoch hat BMW hier kurzfristig deutlich mehr Potenzial für Anleger zu bieten.

Lesen Sie auch: Hohe Dividenden und niedrige KGVs: 22 Skandinavien-Aktien mit bis zu 23 Prozent Dividendenrendite

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche Automobil Holding.