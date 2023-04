Die Sportwagen-Tochter des Volkswagen-Konzerns glänzt zum Wochenstart mit starken Absatzzahlen. Porsche ist mit einem deutlichen Verkaufszuwachs ins neue Jahr gestartet und stimmt das Management nun zuversichtlich für das restliche Jahr. Die Porsche-Aktie dürfte ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen, neue Rekordkurse sind nur noch eine Frage der Zeit.



Porsche hat den Absatz im ersten Quartal dank hoher Nachfrage kräftig gesteigert. Der Stuttgarter Sportwagen-Bauer lieferte von Januar bis März 80.767 Fahrzeuge aus, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das seien so viele wie nie zuvor gewesen, teilte der DAX-Konzern am Montag-Morgen mit. Im wichtigsten Markt China betrug das Plus bei den Verkäufen 21 Prozent, in Deutschland betrug das Plus 19 Prozent..

Trotz unsicherer wirtschaftlicher Lage und eingeschränkter Teileverfügbarkeit hätten die Verkäufe in allen Vertriebsregionen zugelegt, erklärte Vertriebschef Detlev von Platen. "Der gute Start stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf", sagte er.

Noch keine Elektro-Euphorie bei Porsche

Gefragt waren vor allem die SUV-Modelle Cayenne und Macan sowie der Sportwagen Porsche 911. Als Weltpremiere wird der neue Cayenne am Dienstag, 18. April, im Rahmen der Branchenmesse Auto Shanghai präsentiert. Das Luxus-SUV debütiert im größten Einzelmarkt China unter anderem mit einem hochdigitalisierten Anzeige- und Bedienkonzept, neuartiger Fahrwerktechnik und innovativen Technologie-Features, wirbt Porsche.



Ein Sorgenkind blieb das bislang einzige Elektromodell Taycan, von dem mit 9152 Exemplaren drei Prozent weniger ausgeliefert wurden als vor Jahresfrist. Grund seien weiterhin bestehende Engpässe bei Zulieferern, die den Elektrosportwagen besonders träfen.



Im nächsten Jahr soll es ein Facelift für den Taycan geben. Die AutoZeitung, dass dann wohl auch eine besonders sportliche Variante kommt, mutmaßlich unter dem Namen Taycan GT. Die Preise für das Fahrzeug werden wohl bei knapp 100.000 Euro beginnen.



Die Porsche-AG-Aktie reagiert in freundlichem DAX-Umfeld mit einem Kurszuwachs auf 119,55 Euro. Das bisherige Rekordhoch wurde am vergangenen Mittwoch auf Xetra bei 120,10 Euro markiert.



Einschätzungen zur Porsche-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs ist für die Porsche AG weiterhin optimistisch und hat ihr Kursziel bereits am 6. April von 117 auf 145 Euro angehoben. Während Analyst George Galliers für E-Autos von europäischen Herstellern zurückhaltend bleibt, ist er für das Luxussegment im Automarkt dagegen positiver gestimmt. Das Wettbewerbsrisiko sei dort geringer Zudem dürften die Konsumenten in diesem Bereich auch in einer gesamtwirtschaftlichen Schwächephase widerstandsfähiger sein.



BÖRSE ONLINE ist ebenfalls zuversichtlich für die Porsche-AG-Aktie gestimmt und hat zuletzt ein Kursziel von 125 Euro ausgegeben. Neue Rekordhöhen bleiben in Reichweite. Die Chartsituation bleibt intakt, solange der Porsche-Kurs nicht unter den Aufwärtstrend (aktuell bei gut 116 Euro) bzw. die 50-Tage-Linie bei 115 Euro rutscht.

(Mit Material von Reuters und dpa-AFX)