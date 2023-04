Es läuft bei Infineon. Der Ausbau des Geschäfts mit zwei milliardenschweren Zukäufen im Silicon Valley - im Jahr 2015 International Rectifier und 2020 Cypress Semiconductor macht sich für den Münchner Chipkonzern nun bezahlt. Wir verraten, was jetzt noch bei der Aktie möglich ist.

Am vergangenen Dienstag nach Börsenschluss, wenige Tage vor Abschluss des zweiten Quartals im Geschäftsjahr bis Ende September, erhöhte der DAX-Konzern seine Prognosen für das Quartal und das Geschäftsjahr. Für das Quartal werden nun mehr als vier statt bisher 3,9 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht gestellt. Darüber hinaus sei das Quartal wegen der höheren Nachfrage bei teuren Produkten, wie kompakten Systemen aus mehreren Chips, und niedrigeren Energiekosten als ursprünglich angenommen auch profitabler als bisher prognostiziert. Die Marge auf Basis des operativen Gewinns, die Infineon Segmentergebnis nennt, wird nun im hohen 20er-Prozentbereich erwartet, also näher an der 30-Prozentmarke als die bisherigen rund 25 Prozent.

Mehr Umsatz, höhere Margen

Für das Geschäftsjahr stellen die Münchner nun bei einem Dollar/Euro-Wechselkurs von 1,05 einen Umsatz in Aussicht, der "deutlich über den bisher erwarteten 15,5 Milliarden Euro (plus oder minus 500 Millionen Euro)" liegen soll. Daraus erwarten sie auch positive Wirkung auf die Segmentergebnismarge. Unterm Strich also mehr Umsatz und eine höhere Rendite. Die verbesserten Aussichten schoben den Aktienkurs deutlich an. Wesentliche Treiber der höheren Prognosen sind die gut laufenden Bereiche Automotive, die für rund 45 Prozent des Umsatzes stehen, und Industrial Power Control mit weiteren 13 Prozent der Erlöse. Infineons Stärke sind Leistungshalbleiter, die Stromspannungen in verschiedenen Größenordnungen regulieren. Diese sind in beiden Bereichen und auch im dritten Segment Power &Sensor Systems (29 Prozent des Umsatzes) wesentliche Komponenten.



Bei Leistungshalbleitern ist Infineon segmentübergreifend mit deutlichem Abstand Weltmarktführer. Mit dem Kauf von International Rectifier bauten die Münchner diese Dominanz noch mal deutlich aus. Mit der Übernahme von Cypress erhöhten sie ihre Kompetenz bei Chipsystemen und damit auf langfristige Sicht auch das Potenzial für höhere Margen. So aufgestellt profitiert der Konzern von Elektro-und Hybridantrieben in Autos, vom Ausbau der Fahrassistenzsysteme bis hin zum autonomen Fahren sowie bei erneuerbaren Energien vom wachsenden Bedarf besonders energieeffizienter Halbleiter.



Neue Chipgeneration

Hier und bei Elektromotoren setzt sich währenddessen eine neue Chipgeneration durch, Verbindungshalbleiter aus Siliziumcarbid (SiC) oder Galliumnitrid (GaN) als Alternative zu Chips aus Silizium. Infineon investiert derzeit Milliarden an seinen Standorten in Kulim, Malaysia, in Villach, Österreich, und in Dresden. Die Kompetenzen in den wachstumsstarken Nischenmärkten sollen früh ausgebaut werden, vor allem nachdem der Kauf des US-Spezialisten für Siliziumcarbidchips, Wolfspeed, 2017 durch ein Veto der Aufsichtsbehörde CFIUS gestoppt wurde. Das globale Umsatzpotenzial mit SiC-Halbleitern allein in Autos wird für 2030 auf 7,3 Milliarden Dollar taxiert, nach 900 Millionen im Jahr 2021. Mit den Anwendungen in verschiedenen Industrien sollten es 2030 sogar 11,3 Milliarden Dollar Marktvolumen sein. Das Geschäft mit GaN-Chips erweiterte der DAX-Konzern jüngst mit dem Kauf der kanadischen Firma GaN Systems für 830 Millionen Dollar. Von derzeit weniger als 500 Millionen Dollar könnte der globale Markt für diese Chips bis 2027 auf geschätzte sechs Milliarden Dollar deutlich zulegen.







Potenzial

Infineon profitiert von vielen Technologietrends und baut seine Profitabilität nachhaltig aus. Basisinvestment im Chipsektor.



