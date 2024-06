Wie stellen sich große Investoren an der Börse jetzt auf? Und welche neuen Megatrends bei Aktien gibt es? Privat-Bankier Carsten Mumm gibt Einblicke.

BÖRSE ONLINE: Herr Mumm, Sie sind ja Chefsvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. Können Sie uns ein bisschen so einen Einblick geben: Wie ist denn da auch aktuell im Bankenumfeld die Stimmung? Wie ist die Stimmung bei den großen Kunden, bei den institutionellen Kunden?

Privat-Bankier verrät: Das machen große Investoren jetzt an der Börse

Carsten Mumm: Ich möchte das mal so umschreiben, dass gerade bei größeren institutionellen Kunden immer noch ein ganzes Stück weit Erleichterung da ist. Erleichterung deswegen, weil viele natürlich die seit Mitte 2022 deutlich gestiegenen Zinsen einfach genutzt haben, aus einem Modus, in dem man jahrelang vorher gefangen war, nämlich zwangsläufig immer mehr in risikoreichere Assets investieren, weil es keine Zinsen mehr gab. Die letzten zwei Jahre, haben viele Anleger dann dazu genutzt, sich eben wieder auf der verzinslichen Seite nennenswert zu positionieren. Das erleichtert in Anführungsstrichen den Job, weil eben eine breitgefasste Analyse risikoreicher Assets nicht mehr Not tut. Das ist der Punkt. Auf der anderen Seite schauen natürlich viele auch noch so ein bisschen mit Sorge auf den Immobiliensektor. Dieser Zinsregimewechsel von 2022, der hat ja an den liquiden Märkten, also bei Anleihen, bei Aktien oder auch bei Kryptoassets, sofort zu einer Preiskorrektur geführt. Und diese Anpassung der Preise an das neue Zinsniveau, so nenne ich das mal, die dauert natürlich im illiquiden Sektor noch an. Also sprich bei Immobilien sehen wir nach wie vor sehr, sehr geringe sehr geringe Bautätigkeit. Und insofern ist man da noch gar nicht so sicher, würde man jetzt mit einer Immobilie an den Markt gehen, zu welchem Preis könnte man die eigentlich platzieren.

Carsten Mumm verrät: Diese Megatrends bei Aktien sehe ich jetzt

BÖRSE ONLINE: Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, bei Tech-Aktien beginnt jetzt nochmal eine ganz neue Zeit. Wie meinen Sie das?

Carsten Mumm: Aktien aus Technologiebranchen sind weiterhin sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das wird der wesentliche Megatrend sein in den nächsten Jahren. Unternehmen und Staaten werden massiv investieren müssen und das Thema Digitalisierung, Technologisierung wird da ganz oben auf der Agenda stehen. Denn Technologie-Aktien werden einfach die Schlüsselfaktoren sein für diverse Herausforderungen, die wir zurzeit vor uns haben. Wir können da vielleicht gleich im Detail noch mal drüber sprechen. Es geht Klimawandel natürlich, es geht demografische Entwicklung, es geht um die Sicherheitslage, vor allen Dingen in Europa, die Energiewirtschaft und, und, und. Das werden wir ohne ein gehöriges Maß an Technologisierung nicht hinbekommen. Und das ist mein Blick auf diesen Megatrend und deswegen glaube ich auch, dass Technologie und Technologieaktien eine große Rolle spielen werden.

