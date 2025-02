Durch die hohe Volatilität am Markt und die Sorge vor einem Crash haben Hedgefonds zuletzt massiv Aktien auf den Markt geworfen. Doch zwei Sorten von Papieren halten die institutionellen Investoren weiterhin. Hier könnte sich ein Blick auch für Anleger lohnen.

Hedgefonds gelten im Allgemeinen als das “Smart Money” der WallStreet und positionieren sich häufig besser als die Mehrheit der klassischen Fonds oder Privatanleger. So hat eine neue Auswertung der Investmentbank Goldman Sachs ergeben, dass die institutionellen Investoren tatsächlich vor dem Trump-Zoll-Schock ihre Aktien verkauft und gegen diese Short gegangen sind.

Doch dabei zeigt sich laut der Auswertung der Investmentbank, dass die Hedgefonds an zwei Arten von Aktien dennoch festgehalten haben, die jetzt auch für Anleger interessant sein könnten.

Hedgefonds verkaufen alles, außer diese Aktien

So verblieben besonders Papiere aus dem Raum entwickeltes Asien in den Portfolios der Hedgefonds, während die restlichen globalen Werte abverkauft wurden. Dies dürfte insbesondere auf die weiterhin niedrigen Bewertungen in diesem Bereich zurückzuführen sein. Der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (WKN: A1T8FT) weist aktuell ein Index-KGV von 12,3 aus. Der iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (WKN: A0RPWL) eines von 14. Damit liegen beide Werte deutlich unter dem Niveau des S&P500 (Index-KGV 21).

Allerdings sind auch Immobilienaktien aller Art weiterhin in den Portfolios der Hedgefonds zu finden. „Immobilien entwickeln sich in inflationären Umgebungen oft gut, da die Immobilienwerte und Mieten tendenziell mit der Inflation steigen“, sagte Bruno Schneller, Geschäftsführer von Erlen Capital Management. „Wenn Handelskriege zu höheren Importkosten und einem breiteren Inflationsdruck (über Zölle) führen, werden Immobilien zu einer noch attraktiveren Absicherung gegen Kaufkraftverlust“, hieß es weiter.

So können Sie jetzt wie Hedgefonds investieren

Wer dementsprechend nun auf die beiden Bereiche genauso wie das “Smart Money” der WallStreet setzen will, der kann einen Blick auf die folgenden ETFs werfen:

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (WKN: A1T8FT)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (WKN: A0RPWL)

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (WKN: A1JCM0)

VanEck Global Real Estate ETF (WKN: A1T6SY)

