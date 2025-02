Der Zollkrieg ist aktuell in aller Munde, nicht zuletzt da er die Märkte ordentlich unter Druck gesetzt hat. Doch laut den Experten der Bank of America könnten diese Aktien wegen des aktuellen Handelskriegs nicht fallen, sondern sogar als Profiteure steigen.

Am Montag sind die Börsen ordentlich unter Druck geraten, und das wegen der neuen Ankündigungen von Donald Trump rund um das Thema Zollpolitik. Denn der US-Präsident hat verlautbart, Einfuhrbeschränkungen gegen China, Kanada und Mexiko zu erheben.

Diese Aktien könnten deutlich steigen, verraten Experten

Doch während die Mehrheit der Aktien darauf negativ reagiert hat, könnten die folgenden Aktien tatsächlich Gewinner dieser diplomatischen Auseinandersetzung sein, meint zumindest die Bank of America.

Gewinner des Zollkrieges: Molson Coors

Der erste Wert ist dabei die Brauereriaktie Molson Coors. Laut Ansicht der Bank of America dürfte das Unternehmen angesichts des geringeren Imports mexikanischer Biere weiter an Marktanteilen in den USA gewinnen.

Aktuell kontrolliert Molson Coors Schätzungen zufolge rund 9,7 Prozent des Marktes für Bier und Wein in den USA. Mexikanisches Import-Bier verkaufte sich zuletzt volumenmäßig allerdings 1,5-mal mehr.

Gewinner des Zollkrieges: Altria

Chancen sehen die Analysten auch für den Tabakkonzern Altria. Dieser ist in erster Linie durch sein reines US-Geschäft ohnehin nicht von den Sanktionen betroffen, könnte aber noch aus anderen Gründen interessant sein. Hierzu schrieb die Bank of America: „Wir glauben zwar, dass der US-Nikotinindustrie weiterhin Herausforderungen bevorstehen, sehen aber die Initiative „Optimize & Innovate“ und einige wahlbedingte Rückenwinde, die eine anhaltende Aufwärtsbewegung des Aktienkurses im Jahr 2025 unterstützen könnten.“

Zudem verwiesen die Marktbeobachter darauf, dass eine Einschränkung des Handels auch dafür sorgen dürfte, dass weniger geschmuggelte Produkte auf den Markt kommen und Konsumenten folglich zur legalen Alternative greifen.

