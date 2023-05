75 Prozent haben Anleger mit der Aktie von Varta in den vergangenen zwölf Monaten verloren und auch die neuen Nachrichten rund um die ehemalige Hype-Aktie verheißen nichts Gutes. Ist das das Ende des Titels?

Der Batteriehersteller Varta markierte heute den niedrigsten Stand der Aktie in den vergangenen fünf Jahren bei 19,20 Euro, während von den ehemaligen Höchstkursen bei 160 Euro und mehr wenig zu sehen ist. Hintergrund dafür sind auch diese Nachrichten rund um die Aktie von Varta:

Quartalszahlen von Varta

Weil dem Konzern immer mehr die Umsätze mit kabellosen Kopfhörern wegbrechen, schrieb das Geschäft im ersten Quartal 2023 rote Zahlen. Das musste Varta bei den veröffentlichten Quartalszahlen am Montag berichten. So lag das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) im ersten Quartal bei minus 2 Millionen Euro, während es im Vorjahr noch ein Plus von 38,1 Millionen Euro gewesen war.

Da der Hauptabnehmer Apple die Nachfrage nach den Varta-Batterien immer weiter drosselt, schrumpfte auch der Konzernumsatz deutlich um elf Prozent auf 164,2 Millionen Euro.

Die nächste Hiobsbotschaft für Varta Aktionäre

Damit ist dies die nächste Hiobsbotschaft für Varta-Aktionäre, denn der Konzern hatte ja bereits im Vorfeld der Zahlen den eigenen Ausblick für das Jahr 2023 gesenkt. So soll das bereinigte EBITDA mindestens auf dem Vorjahresniveau bei 69,5 Millionen Euro liegen, aber der Umsatz soll deutlich weniger stark wachsen als zunächst erwartet (Spanne zwischen 820 bis 870 Millionen Euro).

Der Wachstumstrend von Varta, der vor allem im Technologie-Hype befeuert wurde, scheint damit größtenteils vorbei. Einzig Hoffnung macht das stark wachsende Geschäft mit Energiespeichern.

Ist dies das Ende für die Varta-Aktie?

Doch auch wenn mit den Energiespeichern noch eine Wachstumshoffnung bleibt, so dürfte dies trotzdem immer mehr das Ende der Varta-Aktie bekräftigen. Das Unternehmen ist schon lange nicht mehr der Börsen-Highflyer und inoffizielle Geheimtipp, das es einmal war.

Anleger, die über 50 Euro oder mehr eingestiegen sind, dürfen auch nicht auf eine Erholung hoffen, sondern besser einen Verlust eingestehen. Auf das Papier wetten weiter massiv Shortseller, die Zukunft des Konzerns ist ungewiss und zu viele Risiken bedrängen das Unternehmen. Bei Bloomberg covern 9 Analysten die Varta-Aktie. Davon rät niemand zum Kauf, vier zum Halten und fünf zum Verkaufen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 22,26 Euro.

Daher dürfte Varta für die kommenden Jahre in der Versenkung verschwinden und nur noch als massiver Zockerwert für eingefleischte Spekulanten attraktiv sein. Für alle anderen heißt es: Finger weg!

