Was ist die beste Aktie der Welt? Wir haben bei der berühmtesten künstlichen Intelligenz, ChatGPT, nachgefragt. Das Tool überrascht mit einer eindeutigen Antwort

Es ist eine Frage, die spaltet: Was ist die beste Aktie der Welt? Wirft man diese in einen Raum voll mit Investoren, würde man vermutlich zahlreiche unterschiedliche Antworten bekommen. Deswegen haben wir denjenigen gefragt, der vermutlich über die größte Wissensbasis verfügt: ChatGPT. Der Chatbot schlägt seit einigen Monaten Wellen und führte uns jäh vor Augen, wie weit wir beim Thema künstliche Intelligenz bereits sind.

Wir stellten dem Chatbot (mit der zahlungspflichtigen Version GPT4) also die Frage: Was ist deiner Meinung nach die beste Aktie der Welt? Das Tool hatte eine eindeutige Antwort.

Die beste Aktie der Welt laut ChatGPT

Zuerst wollte sich das Tool allerdings etwas drumherum drücken: „Als KI fällt es mir schwer, eine "beste Aktie der Welt" zu wählen, weil es auf die individuellen Anlageziele und den Anlagehorizont ankommt. Es gibt viele großartige Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Wachstumspotenzialen. Die "beste" Aktie für eine Person könnte für eine andere Person vielleicht nicht die beste Wahl sein. Im Endeffekt geht es darum, Aktien zu finden, die zu deinen Zielen und deiner Risikobereitschaft passen. Es ist also wie bei einem guten Wein – der perfekte Tropfen hängt von deinem persönlichen Geschmack ab.“, so ChatGPT. Wir ließen nicht locker: „Aber dann nenn uns doch einfach mal eine Aktie, die als beste Aktie der Welt durchgehen könnte“

Jetzt wurde ChatGPT konkreter: „Na gut, wenn ich eine Aktie nennen müsste, die als beste Aktie der Welt durchgehen könnte, würde ich Apple in Betracht ziehen. Apple ist ein finanziell starkes Unternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung, einer stabilen Bilanz und einer beeindruckenden Produktpalette. Außerdem haben sie eine treue Kundenbasis und innovative Technologien.“ Es sei erwähnenswert: Zu Beginn der Unterhaltung haben wir ChatGPT erklärt, dass wir ein Finanzmedium sind und ihm als Finanzexperten Fragen stellen werden. Er dürfe in seiner Antwort daher gerne eine eher unternehmerische, kapitalistischere Einstellung annehmen. Es könnte also sein, dass ChatGPT bei einer anderen Fragestellung auch eine andere Aktie genannt hätte.

Auch Warren Buffett bezeichnet Apple als die beste Aktie der Welt

Allerdings ist ChatGPTs Antwort nicht ganz abwegig. Denn auch Warren Buffett, der bekanntermaßen als der wohl beste Investor der Welt gilt, schwört auf die Apple-Aktie. Die nimmt schon seit einiger Zeit im Portfolio von Berkshire Hathaway die größte Position ein. In der jüngsten Offenlegung (Stand: 31.12.2022) nahm sie fast 40 Prozent des gesamten Portfolios des Orakels von Omaha ein. Und auch bei der jüngsten Aktionärsversammlung bekräftigte Buffett abermals sein Vertrauen in das Unternehmen.

„Es ist einfach ein besseres Unternehmen als jedes andere, das wir besitzen“, so der Experte und unterstrich, wie unverzichtbar das iPhone und andere Apple-Geräte für Konsumenten sind. Er betonte auch, dass Berkshire aufgrund der Aktienrückkäufe von Apple nicht noch mehr Aktien kaufen müsse, um seinen Anteil am Konzern zu erhöhen.

Übrigens: Aktien wie Apple befinden sich auch im Börse Online Aktien für die Ewigkeit Index. Das Portfolio besteht aus Unternehmen, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.